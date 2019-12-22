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試・開箱／實測DYSON空氣清淨機　忽冷忽熱季節最好用

Elisa

雙魚座，時尚消費記者，不喜胡思亂逛的購物，喜歡對一個人也友善的咖啡店。

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▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲DYSON HP003個月實際測試，覺得在天氣變化大的季節最好用。（圖／Elisa攝，以下同）

文／Elisa

春天即將邁向夏季，氣戶溫度忽高忽低，加上空汙狀況可能再度捲土重來，分享一下DYSON基本款HP00氣流倍增器，具有暖風、涼風跟空氣清淨3合1的功能，3個月使用心得，覺得它春秋兩季最好用。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲外盒紙箱材質很扎實，此型號是HP00基本款。

其實我家已經有冷暖空調，在冬天整個環境都是低溫的狀況下，家中要取暖還是以冷暖空調為主，想要靠一個氣流機溫暖所有客廳的區域不太可能，在那時候DYSON HP00的角色還是輔助居多。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲內部的HEPA濾網，是設計成360度的圓型，可從個角度吸入空氣。

但時序到了春天，從極冷邁向極熱的時節中，就會出現幾天熱幾天冷的情況，有時早晚溫差大，不然就是今天溫暖明天冷，這時DYSON HP00使用性就漸漸增強，比如說春天晚上有時出現15至20度左右的氣溫，算是微涼，不想大費周章開冷暖，其實一台DYSON就很夠用。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲主要以遙控器進行操作，圖像化的設計相當簡單明瞭，最下方2個按鈕可切換集中與廣角模式。

大致解說一下這台機器，基本上它不需要學習什麼使用方式，遙控器的操作也非常直覺化，個人非常喜歡遙控器可以吸附在頂端的設計，不但好收納而且不容易不見，它有兩種氣流模式，包括直吹的集中送風，站在前方很有感，以及大範圍的廣角模式，適合比較多人一起吹。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲時常找不到遙控器的使用者，這個能吸附在機身上方的設計真的很方便。

之前我也曾對DYSON暖氣夠不夠力這點有疑問，因為之前電暖器的使用經驗，就算吹出的是熱風，但一定距離之後還是會變成冷風，DYSON HP00暖氣是可以調整溫度的，但測試後覺得只要設定的溫度比室溫多3至5度，感覺就很溫暖，此外要把風力設小一點，就是把風速降低的意思，把風量調到最小，在100公分內的距離都會有熱風。

所以在取暖方面，DYSON HP00的表現比一般電暖器要來得好，效果可比擬鹵素燈電暖器，但它安全的多，在機身運轉時，碰到機身外殼是冷的，熱風出口也設計在圓形出風處的後方，除非是刻意觸碰，不然即便你在機身前面或大正面，都不會有燙到的危險。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲暖風可以設定溫度，只要設跟室內溫差5度以上，送出的風溫其實就滿熱的了。

而空氣清淨功能，因為測試的型號HP00並沒有支援WiFi連線手機監測，所以其實沒有客觀的標準，但其實空氣不好我滿會打噴嚏的，DYSON HP00進駐我家期間我噴嚏次數是減少了（請斟酌參考）。

此外，對居家空間這點比較龜毛、是寧願少家具多空間的類型使用者，DYSON HP00這種冷暖與空氣清淨合一的產品，在試用後也確實讓我體驗了這點好處，冬天變電暖器、夏天變電風扇，也不用再添購空氣清淨機，收納空間省了不少（事實上根本不用收它吧）。

▲DYSON HP003個月實測。（圖／Elisa攝）

▲上下吹風的調整是用整個機身傾斜的設計，調整斜度時操作非常滑順，不會很難喬。

另外還有一點，就是它的清掃非常方便，因為沒有扇葉的緣故，用抹布輕抹兩下就可以收工了，真的是對家裡苦命打掃的角色，是一個非常貼心的設計。

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關鍵字：

dyson, 氣流倍增器, 空氣清淨機, 電風扇, 冷暖, HP00, 實測, 開箱, 長效
fashion.net

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