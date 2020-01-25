「再吃就變豬了」！　講話超「機車」的朋友　才是真正對你好

「不要再吃了，越來越像豬了」、「你是不是腦袋有洞，整天忘東忘西的」，聽到這些話，心底其實怪不舒服的，但是如果有一個好朋友經常這樣對你說話，你可要注意了，他才是真正關心你，愛你的人。

據報導，英國普利茅斯大學（University of Plymouth）的研究調查顯示，說話越機車越難聽的朋友，本意並不是真的要罵你，而是愛之深責之切，有時候這些朋友才能一針見血看到自己的問題，反而是那些常說好聽話的人，可能會用言語來迷惑你，讓你不小心一直往歪路走去。

心理學家Belén López-Pérez及團隊所做，針對140名成年人所作調查，發現天底下每一個都會說出乍聽之下傷害別人的話，不過從不同角度解讀，亦會有不同的感受。所謂的忠言逆耳就是這麼一回事，而且說話機車的人，大部分都是刀子嘴豆腐心，更是誠心希望朋友能夠真正做對的事，如果說話難聽一點，可以把好朋友往更高處推一把，何樂不為呢？

不過當然有些話也是惡意中傷的，並不是一直考ㄙㄟˋ自己的人就會是好朋友，自己要懂得拿捏話語之中的道理，作出衡量，難聽的話誰都不喜歡聽，但那些真的為自己好的建議，就應該好好放在心上，否則對方也只是對牛彈情。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、網路

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