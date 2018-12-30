女星愛美無極限！大S美白搞得全身瘀青、小S去眼袋變成僵臉怪

▲女星優雅的變老也是另一種美麗。（圖／翻攝大S FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 / 翻攝自騰訊視頻《BEAUTY小姐》、大S、小S FB

大S在美容這條路上，可說是神農嘗百草，只要有可能變美的她都願意試，主持陸綜《Beauty小姐》後，沒想到眾女星的愛美事蹟和她有拚，聽到她連她都驚呆，只能說這年頭女藝人真不好當，只要在鏡頭前能更美，大家都拚了！

沈夢辰全身塗白

陸綜主持人沈夢辰在節目上招認，肉眼能看到的皮膚，全都是上粉的，連耳朵後面的肌膚都不放過，因為本身膚色偏黃，為了追求白皙，可說是無所不用其極，她更分享男友第一次看她卸妝，完全不敢相信她的膚色竟然是那麼黑。

大S吃抗凝血劑變白

年輕時的大S就不曬太陽，更不碰感光食物，杜絕任何變黑可能。更曾經為了白服用抗凝血劑，因為吃抗凝血劑會導致無法凝血、肌膚容易瘀青，皮膚變得慘白，大S在節目上笑稱：我不管它慘不慘，我光聽到白就吃了！大S則強調自己是錯誤示範。

寧靜打900針美白

46歲的演員寧靜則透露她在護膚方面花很多冤枉錢，更曾赴瑞士注射維他命的針，據說可以讓肌膚亮白，她說對方建議一次打兩針，誰知道就在臉上大概戳了900針，連見過大風大浪的大S聽了都嚇一大跳,。

小S打肉毒去眼袋

很多女星打肉毒當成日常保養，但小S日前分享自己打了肉毒卻非常後悔，小S在臉書表示，去義大利錄新節目《小姐姐的花店》前，糾結於自己臉上缺點，怎麼看自己都不順眼，於是在眼下打了肉毒桿菌，搞到錄完整季節目都是僵臉怪。事後她告誡自己愛美要適可而止，提醒下次不要再發瘋了。

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