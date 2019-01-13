凱特、梅根最愛穿平價品牌　Zara牛仔褲、VEJA小白鞋同款必秒殺

英國皇室近期最吸精莫過於凱特與梅根這對妯娌，兩人堪稱「最強帶貨王」穿出門的款式，都會在不到一天內的時間內售罄，更遑論被她們選中的「平價品牌」可謂款款秒殺！

1.登山戶外裝品牌Fjallraven小狐狸

凱特在一次的倫敦學校參訪，不僅身穿平價快時尚Zara牛仔褲，還搭配小狐狸Fjallraven的軍綠外套，相當親民又休閒！

小狐狸Fjallraven就是紅極一時的kankan後背包，豐富的尺寸與顏色，相當耐裝，相信大家手上也有一個吧！

2.OL質感穿搭首選快時尚Zara

誠上述，凱特王妃會穿Zara！且不只一次，除了多次穿著Zara牛仔褲出席活動外，私下帶孩子出門時也身穿Zara連身裙，更曾配戴Zara的項鍊踏上紅毯～

事實上，凱特新婚後一天，就已經穿Zara藍色絲質洋裝搭配黑色西裝外套展現親民作風與優雅氣質！

3.英國平價時尚Topshop

除了Zara，平價英國國貨Topshop凱特當然也很支持！在2013年懷孕時，凱特王妃便穿Topshop的黑白點點裙亮相，同款瞬間完售；出訪印度時，也曾選穿Topshop的圖騰洋裝

4.上下身加起來不超過NT.2000-H&M+GAP



沒錯！這個超級平價的組合，凱特王妃也選穿了～上身是台幣450元的H&M白色T恤、褲子則為台幣1500元的GAP P.A.C.E. program系列，是捍衛印度女性權益所推出的聯名款。

5.上班族的平價選擇& Other Stories



梅根雖然被批評花了大筆錢買名牌，但其實她還是有平價穿搭的，像是最近就以H&M集團中的& Other Stories的墨綠色襯衫（NT＄3000有找）搭配昂貴的大衣和裙子，一樣超有質感。

6.平價也能有高級感ASOS

梅根即便懷有身孕，依然跟著哈利王子到紐西蘭。抵達當天，梅根身穿一襲黑色素色連身裙搭配格子風衣亮相，將ASOS這件洋裝35英鎊（約NT＄1400元）穿出高級感。

7.宋仲基、艾瑪華森都愛的VEJA小白鞋



接著，梅根與哈利王子兩人一同去看帆船賽事時，換上輕便的「養胎鞋」（NT＄4500）是宋仲基、孔曉振、艾瑪華森等眾多名人都愛的法國VEJA小白鞋自在上船，是名人圈中的平價小白鞋。

8.一穿就登上熱蒐的黑色平底鞋Rothy's

海外行程中，除了休閒的VEJA小白鞋，梅根也換上美國品牌Rothy's的黑色平底鞋，照片一曝光這雙鞋就已經完售！外媒報導這與梅根過去所穿的鞋相比來說便宜許多，售價145美元（約NT＄4500）。

文／美人圈 圖／美人圈、Getty

【延伸閱讀】

凱特、梅根、黛妃的平底鞋時髦飛天，一比之下金秘書穿搭算什麼？

梅根上班族穿搭get！4件上班族必備單品，看梅根這樣穿就對了

通勤族平底鞋推薦！Jessica、安海瑟薇、秀英都穿這些趴趴走

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。