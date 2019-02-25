Dappei／今天你想喝什麼？「飲料穿搭」奶茶色外套有質感、抹茶裙裝好文青

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有沒有想過平常喝的飲料，如果拿來當作穿搭靈感會有什麼樣的新鮮感呢？這次搭編挑選了 7 種飲料來搭配出符合這些飲料風格或是配色的穿搭，來看看今天你想喝什麼吧！

＃黑咖啡：成熟、黑色

說到黑咖啡就一定會想到是長大成人後才會接觸到的飲料，豹紋與黑色洋裝，加上一雙絲襪，看起來成熟又性感。如果怕豹紋不好駕馭或穿起來太俗氣，選擇小範圍來露出就好，另外再加上配件來點綴，珍珠系列是能提升優雅形象的好選擇。

＃草莓牛奶：可愛、粉色、白色

利用紅色的貝蕾帽和短裙來當作草莓顆粒，白色針織上衣詮釋了香醇的鮮奶，毛絨外套則代表著草莓和鮮奶融合在一起後呈現的粉紅色，若是今天想要當個可愛的女孩就選擇草莓牛奶來當作穿搭主題吧。

＃鮮奶茶：優雅、奶茶色

各家飲料店調出來的鮮奶茶，顏色其實都不太一樣，不過今天就先選擇比較好搭配的淺奶茶色來當主角。淺色系絕對是強調溫柔感的必備顏色，針織的材質也會讓人覺得更加圓潤柔和，裡面可以選擇穿上米白色的雪紡襯衫，大大提升你的氣質感。

＃檸檬汁：清爽、黃色／綠色

檸檬汁可是女孩的美白聖品呢～如果不敢大膽的穿上鮮黃色，淺黃色是很不錯的選擇，棉麻襯衫因為材質的關係多了一份清爽感，裡面簡單的加件素色背心即可，出門度假時這樣穿很適合，感覺青春又有活力呢！

＃番茄汁：活力、紅色

番茄汁總是給人活力滿滿的感覺，因此可以利用大學 T 和牛仔寬褲做搭配，輕鬆打造學生擁有的青春 Look。因為紅色已經是很鮮豔的色彩，其他配件的選擇盡量就以黑白色系為主。像是可以穿上白色的微高領當作內搭增加豐富感，鞋子則是易走跳的運動鞋。

＃抹茶拿鐵：苦甜、軍綠色

很多人一看到「抹茶」兩個字常常就會陷入瘋狂吧（舉手）。搭編覺得軍綠色比較能表現出抹茶專屬的苦澀味，也能避免看起來太過甜美，相較於其他顏色，白色單品是很好的搭配選擇。

＃葡萄汽水：搞怪、紫色

如果想要來點突破自我的打扮，就試試用葡萄汽水來當穿搭靈感吧。全身紫色系的穿搭不相信你會被埋沒在人群中，大學 T 的慵懶感可用百褶裙的甜美來平衡，其他配件則選用白色或黑色，避免搶掉「紫色」的風采。

Dappei 結語：

穿搭靈感真的隨處可見，有時候看著衣櫃發呆，到不如上網找找靈感給自己新的挑戰，相信你也會覺得很有趣，搭編好像還沒買過紫色系的衣服，下次想來挑戰看看啦！

文字編輯：Ladybird

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