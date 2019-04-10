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江常輝吃滷肉飯也要穿西裝！　江沂宸心動：哥太帥了

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▲江常輝拍攝嘉裕西服形象大片（圖／品牌提供）

▲江常輝穿西裝吃滷肉飯，是不是超帥？（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

演出BL劇《HIStory2》打開知名度的男星江常輝，以熟男風格圈粉許多觀眾，3月底公開穿著一系列西裝大片，甚至連在市場裡都不例外！他在IG上說：「滷肉飯當然要穿西裝啊，男人還是要穿上西裝最有味道吧！」讓女星江沂宸心動留言：「哥太帥了！」

▲江常輝拍攝嘉裕西服形象大片（圖／品牌提供）

▲成套西裝、混搭，其實在每個場合都能穿。

在多數的人心中，西裝是工作場合專屬，但在整組大片裡，江常輝不論是在家裡、傳統市場或商店等城市大小角落，皆穿著成套西裝或以混搭方式，演繹出全新時代的紳士面貌。呈現出的也不只是嚴肅，更多了點活潑休閒氛圍，成功引起網友熱烈迴響：「終極理想型熟男」、「小鹿撞死好幾隻。」

▲江常輝拍攝嘉裕西服形象大片（圖／品牌提供）

▲嘉裕西服全新大片，讓大家看到西裝的不同面貌。

他身上全數服裝，皆來自台灣服飾品牌Carnival嘉裕西服，自1969年成立，至今正式走過50個年頭。回首半世紀，有推出過可以自行調整腰圍的西褲滑扣設計，也有因應台灣悶熱天氣、有清涼感受的「酷立方」系列。另外還有環保材質咖啡紗、輕量西裝、防汙機能襯衫及速乾機能襯衫，致力提供男人更舒適、帥氣的戰袍。

▲江常輝拍攝嘉裕西服形象大片（圖／品牌提供）

▲江常輝拍攝嘉裕西服形象大片（圖／品牌提供）

▲嘉裕西服還有許多種厲害設計，很適合男人選購。

2019年，嘉裕西服宣布成立電商品牌H@lfme，攜手潘怡良、吳日云等10多位設計師，打造具特色又有親民價格的設計師服飾系列。消費者可以在上面與設計師互動、獲得最新潮流趨勢。復興南路上的旗艦店，也將呈現出全新概念店，有空不妨前往感受這全方位的時尚購物空間。

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關鍵字：

江常輝, 西裝, Carnival, 嘉裕西服
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