從首爾時裝周看下季潮流　迷你腰包捲土重來、ALL BLACK經典不敗

上周末剛剛落幕的2019 FW 首爾時裝周，可以說是觀看接下來的潮流趨勢最好的機會！今天就幫大家整理了在時裝周中各位韓星的穿搭、流行重點，大家趕快趁著換季前做個筆記，順便幫衣櫃添新貨吧！

＃經典格紋、直條紋

從去年開始大熱的格紋，到了今年時裝周上還是可以看到蹤影，另外直條紋比例也有增多的趨勢，左邊宇宙少女的苞娜就是穿著直條紋的短裙、更顯好比例！另外中、右邊的徐玄及Lia Kim則穿著直條紋的落地褲，瞬間腿長無極限！

▲直條紋視覺上有拉長的效果。（圖／翻攝自xportsnews、ilyoseoul）

這種直條紋的襯衫本來就是不敗單品，不過今年還可以像右邊這樣挑戰直條紋X直條紋的搭配，會讓身材顯得很修長喔！

▲上下都直條紋也是一個值得嘗試的搭配。（圖／翻攝自IG@_hhyunh_、10ckon）

＃不敗全黑LOOK

說到一秒展現氣勢的穿搭，ALL BLACK絕對是不敗的選擇！左邊的李多熙及右邊LABOUM的率濱，都以一身全黑穿搭展現帥氣美！另外腰身的設計讓穿著又增添一股女人味。

▲還是All Black最不容易出錯。（圖／翻攝自xportsnews）

裙子的部分也可以試試看全黑的搭配，左邊全烋星以一身黑色長洋裝搭配方包，帶出不過份的性感氛圍，而中間及右邊的李侑菲、表藝珍則穿著黑色的長版上衣，營造下衣失蹤、秀出一雙長腿！怕無聊的話，像表藝珍這樣搭配一件有型的外套就可以中和黑色沉重的感覺了！

▲搭件外套增加層次感。（圖／翻攝自ilyoseoul、newsen、xportsnews）

＃溫柔奶茶色系

之前就已經介紹過了，可以穿出軟萌小姐姐感的奶茶色單品，這一季絕對是大勢！像左邊奇恩世以同樣色系的橘色絲巾、珊瑚橘腰包做搭配，顯得俐落有型，而中間孝敏的奶茶色西裝外套跟內搭的裸紗洋裝，穿出溫柔小女人感，右邊朱敏荷的配色風衣外套則為奶茶色增添一股個性感，非常適合帥氣女孩！

▲奶茶色系是不能忽略的大勢色！（圖／翻攝自xportsnews）

另外不只明星，在秀場及場外潮人穿搭中也可以看到奶茶色的蹤影，只能說這一季一定要入手！

▲就算不是韓星也能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自IG@ikje_park、8c_hyun、jwpk0）

＃高光、亮面材質

其實從之前的巴黎時裝周就可以看到各品牌都有推出亮面材質的單品，Luna跟AOA的燦美就不約而同穿著亮面材質的短褲，尤其是明明上半身搭配簡單的運動crop背心，但是以西裝外套做搭配，更顯得穿搭有層次！

▲運用亮面材質讓穿搭不無聊。（圖／翻攝自xportsnews）

不過先說，這種亮面短褲不是很好駕馭，除非搭配偏長的外套、不然會顯屁股大！一般人建議可以從下面這位小姐姐的這種亮面襯衫開始，像緞面就是最近很紅的材質，細緻的光澤非常淡雅、很迷人，可以增加穿搭質感！

▲從緞面入手是很好的選擇。（圖／翻攝自IG@dkeyewear）

＃袖珍小腰包

之前流行的腰包、今年時裝周又捲土重來，不少明星都有搭配！左邊智妍、右邊LABOUM的率濱都以腰包做搭配，不過像是智妍那種偏運動風格的腰包，如果沒有明星的氣場，一般人其實比較難以駕馭。

▲小腰包又重新流行起來了！（圖／翻攝自xportsnews）

像這種皮革材質的袖珍小腰包對一般人來說會比較好上手，也不會有大媽感，另外也可以學學右邊全烋星跟衣服的顏色做搭配，穿搭會更有整體感！

▲腰包顏色和衣服搭配。（圖／翻攝自IG@echeveau、ilyoseoul）

文／美人圈

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