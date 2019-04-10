4款神級化妝水掃除暗沉嬸味　養成韓妞水光肌

有時忙碌起來太疲倦，導致膚質乾燥、暗沉，常常被人說「你看起來好像很累」！可以試試這4款化妝水，幫助肌膚調理，回到健康狀態，養出韓妞般的水光美肌。

Glamglow 毛孔緊緻調理機能水

Glamglow的毛孔緊緻系列一直相當熱門，這次推出的兩款全新產品：機能水和精華，都加入了獨家的六酸配方，透過配方調配，能夠溫和又有效的解決毛孔、粉刺、痘痘、出油、痘疤與暗沉問題。

能清除肌膚的老廢角質及過多油脂，改善粉刺、毛孔和痘痘等問題，維持肌膚的油水平衡。讓毛孔變得緊緻、肌膚更加乾淨透亮，以利後續產品吸收。

Jurlique 玫瑰活膚露

Jurlique的經典商品「玫瑰活膚露」，曾創「全球每2分鐘賣出一件」口碑佳績，內含精選的4種珍貴玫瑰萃取，同時添加提升保濕力的藥蜀葵根萃取、蘆薈葉萃取、以及葡萄柚籽萃取，為肌膚保濕、明亮光采、淨化調理，散發柔嫩澎潤的無瑕膚觸！

4種玫瑰成分中包含：

1.奧帕西玫瑰菁萃：具馥郁高雅香氣，幫助調理滋養、修護肌膚。

2.千葉玫瑰萃取：每年只綻放一次，幫助柔嫩、平衡膚質，提升細緻膚觸。

3.犬玫瑰葉萃取：含豐富天然維生素C，有效淡化色素沉澱、撫平紋路，穩定膚況。

4.野玫瑰萃取：有助淨化、明亮肌膚，給予肌膚保濕平衡。

碧麗妃 澄淨自然保濕凝露

碧麗妃專為乾燥、暗沉、看起來很累的疲憊肌所研發一套基礎保養「澄淨自然系列」，包含洗卸產品，使用木醣醇和溫桲萃取精華為主成份，並添加中藥精華〈溫桲、桂皮、柴胡、薑蔘根草〉，隔絕外界傷害的同時也保養肌膚。

兩款澄淨自然保濕水及澄淨自然保濕凝露，添加CE保濕成分，調理疲憊的肌膚，讓保養成分可以快速地吸收，皆有針對乾性及油性肌膚所設計的清爽型及滋潤型，可以針對自己的膚質做選擇。

EVERSOFT肌膚之萃 韓國有機神仙水

韓國的天然植萃品牌-肌膚之萃，使用竹萃水精華取代一般水為基底，含有豐富礦物質和蛋白質，能夠抗氧化、調理肌膚。同時每項商品添加13-15 種的植萃精油或植萃花水，歐盟認證有機成分包括羅馬洋甘菊精華、雪融花、鎖水磁石…等

其中被稱為韓國有機神仙水的「潔竹鮮登 15 植萃保濕精華水」，設計為雙向油水植物精華，上層為橄欖精華和摩洛哥堅果油；下層是竹萃水精華加上12 種植萃精油。兼具抗老及保濕功效，形成天然保護膜，補充並鎖住肌膚水分，讓肌膚透亮有光澤。

價目表

Glamglow毛孔緊緻調理精華30ml，NT$2,200

Glamglow毛孔緊緻調理機能水200ml，NT$1,400

Jurlique玫瑰活膚露2019奢華限定版200ml，NT$2,450

碧麗妃 澄淨自然保濕水200ml，NT$1,350

碧麗妃 澄淨自然保濕凝露150ml，NT$1,450

EVERSOFT肌膚之萃 潔竹鮮登15植萃保濕精華水 150ml，NT$1,350／特價NT$950

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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