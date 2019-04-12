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坐著要維持骨盆角度才不會腰痛　BackJoy美姿墊加寬加厚、現折350元

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▲BackJoy新一代美姿墊。（圖／BackJoy提供）

▲BackJoy推出新一代美姿墊，強調坐感更舒適。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

現代人都有久坐造成的困擾，無論是上班族或是學生，在電腦前工作學習往往一坐就是數小時，BackJoy主打獨特曲線，讓使用者「腰背自然挺直」，因口碑效應在市場上受到不少消費者青睞，近期推出最新一代SitSmart美姿墊，比前一代加寬加厚，坐起來更加舒適。

▲BackJoy新一代美姿墊。（圖／BackJoy提供）

▲有四種顏色可供選擇，配合居家佈置。

有35年歷史的美國品牌BackJoy（貝樂宜），主打旗下專利弧形設計，讓使用者在坐下時，其骨盆能維持45度，達到腰背挺直的效果，且因為重心轉移，達到舒緩臀部與尾椎承受的身體壓力，減輕腰痛可能性。

而提高臀部的設計，還有類似瑜伽球的效果，在有效包覆臀部之外，坐下後也能左右搖擺，更改身體重心「輕運動」，也能使用在瑜珈墊上，幫助訓練核心肌群，新一代設計比前代更寬約20％，且材質也加厚60%，讓坐感更舒適。

▲BackJoy新一代美姿墊。（圖／BackJoy提供）

▲強調坐下時腰背自然挺直的效果。

業者表示，SitSmart美姿墊可承受135公斤，採用抗菌防水材質，清潔起來更便利，另外還有握把設計，方便攜帶，在使用美姿墊時，也能避免翹腳姿勢，導致血液循環不良，慶祝BackJoy今年邁入35週年，即起至5／15止，台灣官網推出全系列現折350元活動。

關鍵字：

BackJoy, 美姿墊, 貝樂宜, 久坐
fashion.net

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