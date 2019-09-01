fb ig video ETtoday search mobile

5句超中肯的「負面語錄」！看完後讓你更有動力面對生活

> >

編輯／Ping　圖／「小學課本的逆襲」facebook授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

人生不可能永遠都沒有煩惱，有時候來點負面能量，說不定會激發你的鬥志喔！這次超人氣手繪家「小學課本的逆襲」帶來5句超忠肯的負面語錄，說不定看完後你會更有動力面對生活喔（拍肩）。

＃變成大人的感覺就像跑完馬拉松

明知道跑馬拉松很累很辛苦，隔天還有可能會全身痛，但努力工作不就是為了更好的生活與夢想嗎？想想那些美好，即使老闆機車、同事讓人白眼翻到後腦勺，但這樣的生活卻還是讓人想努力，邁向幸福的終點。

▲偶爾來點負能量也不錯。（圖／小學課本的逆襲提供）

＃此時此刻我就是只想廢著

回到家當然要廢在沙發上啊！吃個鹹酥雞，打個電動，最好在配上一杯香甜可口的珍珠奶茶，什麼工作、減肥，全部都拋在腦後，偶爾就是要像這樣耍廢一下，替疲憊的自己充個電，這樣才有力氣繼續打拼～

▲偶爾來點負能量也不錯。（圖／小學課本的逆襲提供）

＃吃也是一種福氣啊～

正所謂天生我才必有用，當你下次開始自我否定時，不要沮喪，也許你還有什麼過人之處沒被發現啊！說不定，你就是下一屆大胃王呢～

▲偶爾來點負能量也不錯。（圖／小學課本的逆襲提供）

＃現實生活等一下，我先放空一下

早上起床也不是特別累，只是想在床上多發呆一下，遠離冰冷的現實世界，這樣上班起來也比較不會那麼厭世，而且說不定過去想不通的事，心裡打不開的結，在這一刻突然就有解了呢～

▲偶爾來點負能量也不錯。（圖／小學課本的逆襲提供）

＃原來人生沒有方向

學校的老師們告訴你，人生路上會有許多分岔路；但現實是，人生根本沒有路，更別提有指引標了！不過就是要在空闊的沙漠上，不按照別人的指示，不按照世俗的眼光，才能打造出屬於自己的綠洲王國阿。

▲偶爾來點負能量也不錯。（圖／小學課本的逆襲提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

手繪家, 插畫, 插圖, 語錄, 人生, 負面, 正面
fashion.net

熱門文章

網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

賈靜雯戴粉紅鑽洩入圍金鐘心情　備戰袍扮公主給女兒看

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

Jo Malone香氛飾品帶著走　把整座城市變成小蒼蘭花園

Angelababy廣告花絮照曝光！深V禮服秀身材「比精修圖還美」

這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

史努比 x肌研復古又可愛　讓妳邊保養邊看漫畫

米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

孫芸芸出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

ET Fashion

推薦閱讀

曖昧期必讀！男生「不喜歡妳」的4個表現　大方身體接觸最危險

韓流女神撞衫慘劇！尹恩惠象腿讓人驚呆　秀智、潤娥顏值體態一等一

韓妞Youtuber實測IU「緊急」減肥食譜　3天減3公斤、消水腫有感更上鏡

迪士尼首座「漫威主題樂園」2020年開幕　置身瓦干達戰場、參觀復仇者總部 奧斯塔羅12星座一周運勢0902-0908　巨蟹為公司立功、天蠍小破財 荷蘭網紅IG曬「美照VS真實面」比對圖　各種崩壞網友看完超認同 威尼斯／史嘉蕾喬韓森巨星光芒盡失　紅禮服隱沒在紅毯中，只剩腿 水象星座向你表白的前兆！天蠍明確主動　不喜歡失敗 受夠眼下卡紋？2招遮瑕小撇步學起來　擺脫厚重卡粉還更持妝 卡拉迪樂芬妮「半裸裝」宛如精靈！逆天長腿美翻　下秒崩壞網看傻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面