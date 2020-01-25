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專攻腰間贅肉，6步驟菜單照著做一周虐出馬甲線　360度鏟肉螞蟻腰不是夢

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編輯／JJ　圖／IG帳號@mimisparklemi授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權

想要傲人的上圍或是渾圓的翹臀，基本上基因的影響還是佔多數～但是如果想要讓胸部、臀部豐滿一點的話，也可以用「視覺詐欺」的方式，專攻「腰部」的鍛鍊，把腰部多餘的肉鏟除了，胸部與臀部自然就會有放大的效果！以下就來教大家專攻腰部360度，6招練出「螞蟻腰」～

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第一步：暖身加強腰線

側躺、並將上半身用手肘撐起，手肘垂直於地面，臀部則貼著地板，將上方的手腳，膝蓋與手肘反覆觸碰，做側邊的蜷腹運動。一邊做20個～

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第二步：側平板臀部上下

第二個動作同樣是側身，先將雙腳前後交叉，接著直接用手將整個身體撐起來、臀部懸空，另一隻手向上伸，有助保持平衡，上下一下，一邊做15～20下。（如果覺得困難可以改成「肘撐」）

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第三步：輪流摸腳跟

平躺之後雙腿屈膝，用左、右兩手分別觸碰腳跟，記得背部要盡量貼地，左、右一組，做20次。

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第四步：單邊腳踏車

平躺後將雙手抱頭、雙腿向上抬起，其中一隻腳屈膝向胸口，身體則向屈膝的那一側轉，一邊做15～20下。（其實這個動作相當有挑戰性，如果負荷不來的話，一開始也可以將另一隻腳放在地上，抬起屈膝的那隻即可。）

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第五步：俄羅斯轉體

俄羅斯轉體是鍛鍊核心肌群很有效的動作，可以環狀消除腰部贅肉～坐在地上後雙腿屈膝、並稍稍抬離地面，身體左右旋轉，雙手碰地，總共做20下。（記得腳不要碰到地板效果最好，不過一開始也可以把雙腿放在地上，輕鬆版一樣有用。）

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

第六步：交叉登山者

雙手撐地，右腳膝蓋往左手肘踢、左腳膝蓋往右手肘踢，左右一組，總共做20組。

▲練螞蟻腰。（圖／IG帳號@mimisparklemi）

這6個動作都是專攻「腰部」，相信只要照著這份虐腰的菜單，不用一個禮拜，馬甲線就會有輪廓了！練出螞蟻腰不是夢～

以下完整版影片：

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關鍵字：

健身, 運動, 減肥, 瘦腰, 螞蟻腰, 馬甲線, 腹肌
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