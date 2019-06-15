20世紀老房擴建術！像堆樂高般，裝上多個現代立方體

人們想要跟上新的潮流，只要換個衣服飾品，如果是老房子要改變風格或擴增空間，只能砍掉重練？在美國奧瑞岡州裡素有「玫瑰之都」稱號的波特蘭，「勇敢且具實驗意識」的屋主Arrow Kruse和Jessica Kruse，找來當地建築事務所Beebe Skidmore為老屋做些新改變。

Beebe也不負所望地，將屬於現代的玻璃立方體直接融進20世紀舊屋當中，賦予它新的生命樣貌。

1907年建立的三層樓高家庭住宅，走的是20世紀初盛行的手工匠風，該時期以多用木石材料、建築穩固嚴謹為特色，而這棟樓房上則有裝飾性木製品、交叉山牆、石瓦壁板、磚砌煙囪、屋椽突出的敞簷等風格元素。

為了擴大面積及增加明亮度，Beebe Skidmore以大膽的白色立框包覆玻璃大窗，與原本的深灰屋牆形成強烈對比。「新舊無畏地垂直組合，為每層樓帶來新的光線、空氣和動能」，設計師這麼說，並且認為這樣的設計是種「歷史保護」的形式。

擴建後的住宅設有開放式廚房及客廳，地面層有書房、起居室和門廳。玻璃拉門外則是用餐區及露台。白色櫥櫃及牆壁，讓內在空間顯得更明亮，而木地板及踢腳板，則顯出這個空間的歷史魅力。當代家具即在這麼融合古今的空間裡和諧存在著。

沿著原有的木樓梯上爬，樓上有房屋主人套房、家庭房、臥室及衛浴間。拉開玻璃門，能通到個私人露台。頂樓則設有起居室、臥室和浴室，客廳則置放了中世紀的黑色皮革沙發、書架、書桌和落地窗。Beebe通過新造出的現代方塊，為這個歷史建築擴展出了更多的生活空間。

圖文來源／dezeen

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