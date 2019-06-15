fb ig video ETtoday search mobile

20世紀老房擴建術！像堆樂高般，裝上多個現代立方體

> >

人們想要跟上新的潮流，只要換個衣服飾品，如果是老房子要改變風格或擴增空間，只能砍掉重練？在美國奧瑞岡州裡素有「玫瑰之都」稱號的波特蘭，「勇敢且具實驗意識」的屋主Arrow Kruse和Jessica Kruse，找來當地建築事務所Beebe Skidmore為老屋做些新改變。

Beebe也不負所望地，將屬於現代的玻璃立方體直接融進20世紀舊屋當中，賦予它新的生命樣貌。

1907年建立的三層樓高家庭住宅，走的是20世紀初盛行的手工匠風，該時期以多用木石材料、建築穩固嚴謹為特色，而這棟樓房上則有裝飾性木製品、交叉山牆、石瓦壁板、磚砌煙囪、屋椽突出的敞簷等風格元素。

為了擴大面積及增加明亮度，Beebe Skidmore以大膽的白色立框包覆玻璃大窗，與原本的深灰屋牆形成強烈對比。「新舊無畏地垂直組合，為每層樓帶來新的光線、空氣和動能」，設計師這麼說，並且認為這樣的設計是種「歷史保護」的形式。

擴建後的住宅設有開放式廚房及客廳，地面層有書房、起居室和門廳。玻璃拉門外則是用餐區及露台。白色櫥櫃及牆壁，讓內在空間顯得更明亮，而木地板及踢腳板，則顯出這個空間的歷史魅力。當代家具即在這麼融合古今的空間裡和諧存在著。 

▲房子 。（圖／城市美學提供）

沿著原有的木樓梯上爬，樓上有房屋主人套房、家庭房、臥室及衛浴間。拉開玻璃門，能通到個私人露台。頂樓則設有起居室、臥室和浴室，客廳則置放了中世紀的黑色皮革沙發、書架、書桌和落地窗。Beebe通過新造出的現代方塊，為這個歷史建築擴展出了更多的生活空間。

圖文來源／dezeen

（完整文章請看城市美學新態度

  • 買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!
  • 想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

建築, 設計, 瘋設計
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

偷吃高危險星座TOP3　水瓶外遇合理化，第１名讓人猜不著

打趴10瓶化妝水！保養論壇討論度最高「緊緻噴霧」1分鐘變張臉

別再嘴硬說不可能！最容易日久生情星座TOP 5

久坐救星！韓妞瘋「袋鼠跳」，不僅下半身激瘦，連厚背肉都消了 周興哲跑時尚趴未賺先花3萬7　失心瘋購物「怕媽媽發現」 2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿 20世紀老房擴建術！像堆樂高般，裝上多個現代立方體 孔劉陪上班　杯緣子開搶預備備 《X 戰警：黑鳳凰》蘇菲自曝天生肥　超嚴格60健身＋菜單練出S曲線 想婚了／「輕鬆小品」婚紗照正夯　學舒淇「拍出甜蜜」，幾十年後也不膩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面