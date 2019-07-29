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台灣在地的限定色！顏強紅、臭豆腐金　你認得幾個～

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編輯／Ping　圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

各位有沒有特別留意過街道上的磁磚是什麼顏色？手邊還沒吃完的早餐又是什麼顏色呢？近期在Instagram上有一個特別的帳號「TaiwaneseTone 台灣通」，就像台灣版的「Pantone」（彩通）！以下5個在地特有色，從美食到路邊的街景，相信大家一定不陌生 。

＃「臭豆腐金」

「來台灣，你不一定要吃臭豆腐，但你不能不聞聞臭豆腐究竟有多臭。」

有一種金叫「臭豆腐金」。不管外國人怎麼嫌棄它，臭豆腐外酥內嫩的口感，搭配獨有的香氣，是每個人心中的國民美食～搭配爽口的泡菜，絕對會讓人一口接著一口！

▲台灣限定色。（圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供）

＃「顏強紅」（香腸的閩南語－顏強

「顏強的溫柔，台灣人都體會過。為了滿足你求刺激的胃口，他甘願和嗆辣的蒜頭水乳交融；為了滿足你的飢腸轆轆，他百般不願的投入米腸的懷抱。顏強的溫柔，我們都體會過。」

烤香腸的味道，距離一個馬路都能聞到，外表被烤的焦香，咬下去的瞬間還會噴汁，搭配蒜頭堪稱絕配！不知道大家小時候會不會吵著要買一支「顏強紅」的香腸呢～

▲台灣限定色。（圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供）

＃「投幣話筒青

「逾 30 年了，青色的投幣式電話仍然站在街口，從青春，站到斑駁；從被熱切的需要，到默默的守候手機沒電的那一刻。」

還記得小時候手機沒那麼普遍，每當外出急需打電話時，街口的投幣式電話就是大家的救星。長大後通訊方便了，大家還記得那青色的投幣式電話嗎？

▲台灣限定色。（圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供）

＃「小人綠」

「全世界最老的小綠人在哪裡？　台北松智路及松壽路口」

每個人一天都會見到幾次「小人綠」，維護行人與交通工具間的和平，不過有時出現的時間太長，還是會讓人想抓狂啊！但大家還是要耐心等待～

▲台灣限定色。（圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供）

＃「夾娃娃機粉」

「每次都懷抱著粉紅色的夢想走進去，直到不剩一枚銅板，還是什麼都沒有。夢果然還是夢，太天真了。」

現在不管走到哪裡一定都能看到夾娃娃機店，雖然常見，卻沒有仔細看過機台的顏色，或許是因為每次進去都是抱著興奮的心情，但最後總是會失落的走出來吧（哭）。

▲台灣限定色。（圖／「TaiwaneseTone 台灣通」（IG@taiwanesetone） 授權提供）

還有更多有趣的色卡圖在「TaiwaneseTone 台灣通」等大家去探索，看完後，大家也試著找找自己生活中還有哪些台灣的限定色吧！

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關鍵字：

顏色, 台灣, 故事, 色彩, 色卡, 美食, 景點
fashion.net

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