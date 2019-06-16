LIFE・經典／中村拓志的光學玻璃屋　在城市空間打造出靜謐森林

▲中村拓志建築作品「光學玻璃屋」。（圖／翻攝中村拓志建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

初見日本建築師中村拓志的作品，真的帶來靈光一現的感覺，在廣島市喧嚷馬路邊的一間小房子，僅有前後採光，長型的建築內左右是無窗的，很類似台灣的公寓建築，卻用一面完全透明的玻璃牆，在家裡打造出靜謐森林。

▲其建築就在廣島市的大路旁，與其他建築的空間無異。

這個作品名為Optical Glass House（光學玻璃屋），訴說即便在城市空間裡，也可以透過創意與自然連結，建築最大的特色便是一面高達9公尺的玻璃牆，全部採用透明的玻璃磚蓋成，不但能夠隔絕廣島市的街頭景觀與聲音，更能穿透與反射光線，在玻璃牆的後方，則是令人驚嘆的城市庭園。

▲玻璃材質做成的牆面，讓建築空間呈現不同的光影。

一株巨大的楓樹就在二樓地面生根，提供四季不同的風景，並創造美麗的陰影，所有角度充滿著投射與影子的美感，無疑是整個房屋的中心，庭園中的一池池水，底部是透明玻璃，讓光透過這塊方形傳遞到1樓入門處，點亮整個入口的門廳。

▲透過上部採光，讓底下有水波般的韻律光線。

來回車陣的光影持續，透過玻璃牆的反射，成為一種抽象式的風格，看到來去的汽車卻未能干擾住家的空間，反而更能感受到日式禪風的氛圍，達到身在城市卻像處於自然般的感受，像是把城市風景轉化成為另一種型態，巧妙的結合兩者。

這種氛圍的塑造不僅光靠一面獨特的牆，而是整體的細膩感受，為呼應這片城市中的居家樹林，家中採用絕對直角的簡單線條，安靜的裝潢，利用大地質材如石材、木頭與水流，引入裝潢裡，後方也有個小院子，呼應前方森林般的景色，幽靜在心中慢慢啟程。

▲後方庭院呼應前方景色。

在城市中感覺寧靜，是多麼不容易的事，有時付出再多金額也無法辦到，充滿著妥協，透過設計與建築，即便在開放的城市空間，也能取得內心的平靜，心靈跟視覺都達到另類的奢華。

在庭院與住宅的交界，採用的是能收納所有玻璃窗的設計，讓兩個空間可以相連之外，另用透明的紗簾取代風鈴，讓微風吹拂時飄起的線條，讓住宅內的住戶感到清涼的感覺，讓充滿光影交織的室內，帶出流動的動感。

▲城市的喧鬧在這片屋中森林被化解，將平靜流淌至室內。

▲絕對直角打造室內空間。

中村拓志另一個代表作則是緞帶教堂，在臨著瀨戶內海的山區內，以絲帶作為發想，將螺旋樓梯縱橫交錯，形成教堂外觀，以白色木板包圍流線的階梯，像在一片碧綠山中輕柔飄揚的一瞬風景。

而雙雙飛揚的「緞帶」也在建築物的頂部緊緊會合，像是一場美麗的相遇，成為教堂婚禮的熱門地點，可容納80人的大廳寬敞明亮，還可引入360度的山海景，既像是禮物也象徵兩人結合的教堂，如同完美的祝福一般。

▲充滿祝福的緞帶教堂。