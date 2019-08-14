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職場最厭世的星座TOP 4　魔羯、處女就是標準「Yes Man」

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只要是上班日每天都好厭世，還會遇到一堆豬隊友，加班更成了家常便飯的一部分，累積下來絕對是厭世感爆棚！每到假期開始更是捨不得時間過去～禮拜天更是只想躺好躺滿不想出去玩！一起看看在職場中最厭世的星座大公開～

魔羯座、處女座

土象的星座都有刻苦耐勞的傾向，不過其中的金牛比較聰明，會算得出什麼對自己有利，什麼是白工，因此可以很心甘情願的忙碌；魔羯、處女可不這樣想，他們是標準「Yes man」，因為覺得自己不夠機靈不夠善於交際，那麼多做一點總是沒錯，於是什麼都好什麼都往肩上攬，如果真的這麼「天」倒也罷了，偏偏他們腦筋可算得很清楚，一旦發現身邊伙伴可沒自己這麼累，或自己這麼拼領的也沒比較多，內心無與倫比的厭世感就會油然而生。

巨蟹座

工作中的巨蟹又有職場大悶鍋之稱，並不是他們不善於言詞所以很悶，而是他們常常有輕微的被害妄想，因而悶悶不樂，要知道職場如戰場，有些競爭不是你死就是我亡，表面看起來和平快樂，也許大家都心懷鬼胎，所以蟹座很容易以一種「人性本惡」的態度看人，以為每個人都想踩著自己步步高升，理所當然對人也就不太會有好臉色，內心中築起來的保護牆牢不可破，永遠有一張厭世臉，通常不是成為嚴格的核心管理職，就是事不關己的邊緣人。

天蠍座

天蠍座常給人一種內斂、精明的模樣，可惜的是他們這種精明的潛質，往往沒用在正途上，特別是職場環境中，他們對於自己與別人的種種差異性看得最清楚仔細，主管對誰比較讚許、同事們跟誰比較好、誰總是得到吃香的工作、誰在黑名單中，天蠍總能在最短時間摸清楚整個大環境的同事樹狀圖，然後看看自己處在什麼位置。

感覺上如此這般的精明應該很適合生存在詭譎的職場中，偏偏他們總沒找對比較的對象，像是比起主管跟前的紅人，自己相對不受歡迎（廢話）；比起剛從美國留學回來的ABC，自己英文就差了點（廢話again）；比起總裁的兒子，自己較不受重視等等，如此不合邏輯的比較之下，自己當然成為最厭世的一個。

同場加映「職場上樂天的小太陽」：射手座

射手有很強的自癒能力，工作上就算出包連連，也很有一套自己的應對方式，工作中最喜歡苦中作樂與同事同仇敵愾聊主管八卦，或是揪大家團購，各種有趣的事往往讓職場上的射手愈痛苦愈開心啦！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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