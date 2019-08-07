「回訊息最慢」星座Top 3 ！摩羯懶得打字、第一名等到抓狂

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

現代人聊天慢慢靠手機，也就出現一種新人類，那就是傳送訊息給他，總是放到超久才會回，甚至忘記乾脆不回。以下就公開，「回訊息最慢」的星座Top 3 ，等他們回真的會抓狂！

Top 3 摩羯座

摩羯座非常懶得打字，喜歡有事情當面說，而且天生個性就不愛寒暄閒聊，覺得慢慢回訊息很浪費生命，還不如把時間拿來做有意義的事情。並且也會認為，情感的建立不需要透過回訊息，況且熟的人不用多聊，那麼不熟的又何必多聊。自然而然就不會一直盯著手機，所以摩羯座的手機真的是裝飾而已。

Top 2 牡羊座

牡羊座的個性非常直爽，習慣要麼不做，要麼做到好，所以回訊息也是一樣。基本上只有堆成一排的未讀，才會一次性處理，而且他們不喜歡去思考瑣碎的雜事，除非是急事，不然別想馬上找到他們。牡羊是絕對不會和你閒話家常的，很可能過了兩三天才想起來回你。

Top 1 射手座

打開廣大射手們的手機，一定會看到滿滿的訊息都沒有回。因為他們不是正在忙工作，就是正在享受閒暇假期，射手非常在乎個人時間的安排，不喜歡把私生活留給手機。只要不是無聊的發慌，是絕對不會回訊息的。但是當射手空閒下來時，他卻不允許別人晚回他們，是非常典型的雙重標準，大家還是多多體諒吧。

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