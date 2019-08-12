fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞百年經典再創新！SANTOS DE CARTIER腕錶快拆、夜光　功能超吸睛

> >

卡地亞百年經典再創新！SANTOS DE CARTIER腕錶快拆、夜光　功能超吸睛 。（圖／品牌提供）

▲卡地亞年度大使修杰楷。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（ CARTIER）橫跨一世紀的經典錶款SANTOS，由打破多項飛行紀錄的巴西航空先驅飛行員阿爾伯特‧山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）1904年向路易‧卡地亞（Louis Cartier）提出訂製腕錶的需求，當時還在懷錶時代，他創新提出三大原則：簡約、實用、創新，因此，卡地亞為他打造螺絲裝飾的方形錶盤，搭配符合人體工學的錶帶，讓錶可以戴在手上，讓世人正式邁入腕錶時代！當時前衛的設計，今日依然雋永耐看，今年更推出全新SANTOS DE CARTIER腕錶作品，向經典致敬。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS-DUMONT精鋼腕錶大型款119,000元。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS-DUMONT玫瑰金腕錶大型款364,000元。

SANTOS-DUMONT腕錶
阿爾伯特‧山度士–杜蒙曾說：「簡約總是令我著迷。」全新SANTOS-DUMONT腕錶承襲1904年的原創錶特色，包括源於艾菲爾鐵塔四個角的方型錶殼、著名的外露螺絲、羅馬數字、鑲嵌凸圓形藍寶石的圓珠形錶冠，並搭配鱷魚皮錶帶，共有玫瑰金、精鋼，以及玫瑰金搭精鋼的雙色款式。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS-DUMONT玫瑰金與精鋼腕錶小型款173,000元。

一系列SANTOS-DUMONT新錶搭載卡地亞去年推出的高效石英機芯，其電池壽命長達6年，是傳統石英機芯的兩倍，展現卡地亞對於品質的堅持。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS DE CARTIER玫瑰金計時碼錶超大型款765,000元。

SANTOS DE CARTIER計時碼錶
阿爾伯特‧山度士–杜蒙在飛行史上寫下重要篇章，在1906年締造以21秒完成飛行220米的航空紀錄，他曾表示：「我總鼓起勇氣、硬著頭皮地勇往直衝。」卡地亞亦是如此，為最新SANTOS DE CARTIER計時碼錶裝載1904-CH MC型導柱輪自動上鍊機芯，透過9時位置按把啟動與停止計時計時、錶冠則可重設計時功能。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS DE CARTIER ADLC塗層精鋼計時碼錶超大型款276,000元。

此錶款與SANTOS系列所有錶款相同，配備專利QuickSwitch系統，可任意更換錶帶；而鍊節則採用了SmartLink系統，無需工具即可調整鍊帶的長短，共有ADLC塗層與精鋼、精鋼搭黃K金與玫瑰金材質款式。

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲▼ Cartier卡地亞Santos。（圖／公關照）

▲SANTOS DE CARTIER 鏤空腕錶，錶橋覆夜光塗層在暗處會發光，825,000元。

SANTOS SQUELETTE NOCTAMBULE 鏤空腕錶
圍繞在阿爾伯特‧山度士–杜蒙與品牌的深厚淵源，卡地亞理解夜空一直是他想征服的對象，全新鏤空腕錶的羅馬數字錶橋，覆上Super-Luminova夜光塗層，在暗夜中可藉著日間累積的光源而發光，共有精鋼、黃K金搭精鋼錶款。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, SANTOS
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

我的紅唇裡，有你的電眼！CELINE獻上「勾情人必勝禮物」可愛爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛專家揭秘：男人只花59秒決定「要不要追妳」　約會後隔天這個行為決定是否交往

日本醫生大推「腳底板貼膠布」減肥　2個月瘦10公斤

奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

遲遲沒脫單其實是不敢談戀愛　5原因曝光「賺錢實在」 外食族快囤貨！全台12家超人氣「乾拌麵」口味、麵體、購買資訊總整理 Instagram限時動態7大流派：無意義投票、黑屏字超小　想到誰了嗎？ 設計風格即將改變？Farfetch以209億元收購Off-White母公司　 Dior推絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表 早上可以賴床啦！5個「快速完妝技巧」　眼妝1分鐘就搞定 買OUTLET隨便都賺到？　消費專家：這5種東西別出手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面