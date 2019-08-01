fb ig video ETtoday search mobile

感到沮喪嗎？看插畫家筆下的「小狐狸」　給你滿滿正能量

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自「JANG」（IG@jangandfox）

在人生的道路上我們會遇到許多阻礙，也許我們會生氣、害怕，但也別忘記身邊那些帶給我們溫暖的人事物，就像這位插畫家「JANG」筆下的小狐狸，透過簡單的對話，幫你補充滿滿的正能量。

＃有陰影一定也會有陽光

當你對人生感到沮喪時，不要忘記！你現在面對陰影，正是因為有陽光的存在，所以下次當你遇到難題時，換個角度想、換個角度看，說不定你會有不同的感覺。

▲正能量插畫。（圖／翻攝自IG@jangandfox）

＃時間能讓你忘記一個人，但讓你忘記時間存在的人更重要

每個人的一生多少會遇到幾個讓我們心碎的人，除了讓時間替你沖淡傷痛，也別忘記那位陪伴你，讓你忽視時間存在的人，有他的愛，才能讓你忘記過程的痛苦。

▲正能量插畫。（圖／翻攝自IG@jangandfox）

＃永遠要記得稱讚自己

即使會聽到很多人說：「你做不到」、「你很怪」，但都不要讓那些聲音阻礙了你，回到家記得看看鏡中的自己，並且大聲的對自己說：「你很美」、「你可以的」。

▲正能量插畫。（圖／翻攝自IG@jangandfox）

＃無聲的陪伴就是最好的陪伴

最好的安慰，不是分析大道理，也不是說我了解、我懂，而是默默無聲的陪伴。所以當你陷入泥沼時，不要自怨自艾，看看身邊那個陪你的人，他會給你暖暖的力量。

▲正能量插畫。（圖／翻攝自IG@jangandfox）

＃所有的分開，都會以不同的形式重新相遇

曾經緊緊握在手裡的寶物，當你意識到該放手時，雖然會覺得痛苦、難過，但你一定要堅信，每一次的道別都會以不同的形式再度相遇，即使可能不會是你想像中的樣子，但到時候你一定會了解分開的意義，這就是成長。

▲正能量插畫。（圖／翻攝自IG@jangandfox）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

心靈, 心情, 正能量, 生活, 情感, 兩性, 感情
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

髮型師沒說的吹髮秘技：用毛巾蓋住頭髮，隔著吹最快乾

天生「遲到王」星座Top 3 ！巨蟹拖延症氾濫、冠軍是懶癌末期患者

小紅書「跳繩減肥法」居家方便、燃脂勝慢跑三倍！實測一周瘦4公斤

運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線 日本工藝錶上發威　G-SHOCK聯手刀匠、SEIKO打造有田燒面盤 安格斯12星座一周運勢7/29-8/4　金牛正值發胖高峰期、天蠍桃花不斷 小隻女學起來！太妍「增高」穿搭術　讓你腰以下全是腿～ 韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看 TAG Heuer亮古董錶　計時碼錶淵源深 為什麼桃花不開？神準分析妳一直單身的真正原因是...

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面