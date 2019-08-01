感到沮喪嗎？看插畫家筆下的「小狐狸」　給你滿滿正能量

編輯／Ping 圖／翻攝自「JANG」（IG@jangandfox）

在人生的道路上我們會遇到許多阻礙，也許我們會生氣、害怕，但也別忘記身邊那些帶給我們溫暖的人事物，就像這位插畫家「JANG」筆下的小狐狸，透過簡單的對話，幫你補充滿滿的正能量。

＃有陰影一定也會有陽光

當你對人生感到沮喪時，不要忘記！你現在面對陰影，正是因為有陽光的存在，所以下次當你遇到難題時，換個角度想、換個角度看，說不定你會有不同的感覺。

＃時間能讓你忘記一個人，但讓你忘記時間存在的人更重要

每個人的一生多少會遇到幾個讓我們心碎的人，除了讓時間替你沖淡傷痛，也別忘記那位陪伴你，讓你忽視時間存在的人，有他的愛，才能讓你忘記過程的痛苦。

＃永遠要記得稱讚自己

即使會聽到很多人說：「你做不到」、「你很怪」，但都不要讓那些聲音阻礙了你，回到家記得看看鏡中的自己，並且大聲的對自己說：「你很美」、「你可以的」。

＃無聲的陪伴就是最好的陪伴

最好的安慰，不是分析大道理，也不是說我了解、我懂，而是默默無聲的陪伴。所以當你陷入泥沼時，不要自怨自艾，看看身邊那個陪你的人，他會給你暖暖的力量。

＃所有的分開，都會以不同的形式重新相遇

曾經緊緊握在手裡的寶物，當你意識到該放手時，雖然會覺得痛苦、難過，但你一定要堅信，每一次的道別都會以不同的形式再度相遇，即使可能不會是你想像中的樣子，但到時候你一定會了解分開的意義，這就是成長。

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