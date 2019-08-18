5招教你畫出素裸底妝　美容專家解惑讓你秒懂妝前保養

「裸妝」成為主流後，人人都在追求散發自然光澤的肌膚質感，不少彩妝師表示，想要「偽」天生麗質，「妝前保養」是最重要的一環！怎麼挑、如何做？我們請來業界大師授課揭密。

妝前保養VS. 日常保養大不同？

「妝前保養」故名思義多半發生在白天和化妝前，一般人可能不會細分「妝前保養」和「日常保養」，其實兩者最大的不同在於「功能型保養品的使用」。彩妝師游絲棋表示， 上妝前應該要儘量使用以提升皮膚保濕度為主、質地清爽的保養品，而修護型等高機能產品，則留在夜間美容呵護肌膚。

因為部份高機能型保養品除了質地滋養濃稠外，層膜感較重，容易讓後續彩妝脫屑，尤其是油性肌膚者，上妝前的產品使用應避開太滋潤的乳霜，最好先好做局部控油，妝容才會持久。

迅速達到肌膚保濕～面膜敷上去就對了

常替藝人上妝的彩妝師Azzurro也分享自身經驗，他表示妝前保養的重點不外乎保濕，他透露 想要迅速達到保濕效果，敷面膜仍是不二法則，透過即時補充大量保濕，增加角質含水量回復水潤感 ，同時還能提升膚質的柔軟與光澤度，讓肌膚立刻「看起來」充滿彈性，而且畫出來的妝容也會「服服貼貼」。

還有這一招！冰鎮美妝蛋救浮腫

對於油性膚質、或是眼周易浮腫者，他透露，可以利用現在最夯的美妝蛋急救保養：先將美妝蛋泡在冰鎮水中， 完成妝前保養後，以擰乾的美妝蛋輕輕於浮腫的眼周滾動按摩，或是在易出油處局部輕滾，能瞬間降低膚表溫度、收縮毛孔，接著再化妝，會讓出油現象改善不少，彩妝也不易脫妝。

妝前保養產品、步驟再定義

過去「妝前保養」可能被定義為「上隔離霜之前的步驟」，不過隨著保養型的底妝產品蔚為風潮後，今日的「妝前保養」也有了些變化。彩妝師游絲棋便解釋， 彩妝和保養品的界線不再這麼壁壘分明，過去被視為彩妝一部份的妝前霜、、飾底乳、 CC 霜等，保養功能被提升後、任務更多元，在她認為也是妝前保養的一部份。

控油、填紋產品局部使用即可

另外像是借助產品「填充」特性，以高分子膠在膚表即時填紋、膨潤肌膚，達到肉眼上「立即」撫紋、拉提的效果的產品、或是常見利用以矽為主的凝霜質地，吸附抑制油脂、縮小毛孔，達到彷彿開了柔焦效果的肌膚質感，這些產品也都含蓋在妝前保養的一環。

不過提醒大家，填毛孔、控油類的妝前產品，應該局部使用而非全臉用，步驟應用在隔離霜後、粉底之前，才不會因為其他產品中的油脂成份影響到功能。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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