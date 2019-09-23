2019週年慶買！起！來！絕對不能錯過的「神仙級」保養連渡邊直美、詹姆士戈登也都被圈粉

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被SK-II超強卡司的美妝微影集大圈粉？2019週年慶都即將開打，不管是正在對SK-II青春露猶豫不決的你，或者本來就是SK-II頭號粉絲的你，2019的百貨週年慶，絕對是購入傳說中神仙水青春露、親身體驗Pitera™神奇魅力的最佳時機。





▲SK-II「神仙級」保養連渡邊直美、詹姆士戈登也都被圈粉。

Pitera™幫助改善肌膚問題 保養直接開外掛

含有Pitera™的青春露保養神力不在話下，不僅在日常為肌膚帶來晶瑩剔透，更在關鍵時刻為肌膚啟動潤澤防護！像是春夏季節交替之際，利用SK-II青春露濕敷於膚況不穩定的部位，讓青春露滲透並修護肌膚；秋冬的乾燥氣候易使肌膚因乾冷而脫屑，用青春露濕敷，讓保養開外掛。

現代女性經常忙於工作，除了熬夜、生活作息不正常影響膚況，外在環境還有紫外線等多重內憂外患的壓力屢屢侵襲肌膚，更是SK-II青春露大展神仙水奇蹟修護力的magic hour！只要將SK-II青春露輕拍全臉，舒緩不穩定膚況，讓優秀的保濕修護效果浸潤肌膚。

▲含有Pitera™的青春露不僅在日常為肌膚帶來晶瑩剔透，更在關鍵時刻為肌膚啟動潤澤防護網。

神仙水的保養關鍵在於「拍」 喚醒Pitera™奇蹟修護力

Pitera™製成的SK-II青春露，其水漾濕潤的質地經常被許多人認為是一款化妝水，事實上，青春露是一罐多種膚質、全年都可以使用的保養精華，最經典的保養方式便是「拍」，也就是在基礎保養程序中，使用青春露輕拍全臉，輕輕喚醒Pitera™保養神力，不只潤澤修護、也幫助後續保養的吸收，維持肌膚健康穩定透亮。

▲青春露是一罐多種膚質、全年都可以使用的保養精華。

年度大事！SK-II週年慶必敗重要組合推薦

每年週年慶總是女孩們寵愛自己的最佳時機，無論是沒有使用過SK-II的「青春露新鮮人」或是長期支持愛用SK-II青春露的頭號粉絲，都能在百貨周年慶檔期，搭配眾多明星商品一起買好買滿的必敗保養品，每年SK-II也都超貼心地針對使用者、保養需求等的週年慶組合。

如果你是正要加入SK-II新手村的青春露新鮮人，大推款款必敗的全明星商品組「PITERA™精華體驗組」，使用方式超EZ，洗完臉後先擦上「SK-II亮采化妝水」幫助代謝老廢角質，接著全臉輕拍「SK-II青春露」感受晶瑩剔透神力，關鍵時刻再敷上肌膚透亮神器「SK-II青春敷面膜」，保養完秒懂肌膚美到哭！



▲SK-II PITERA™精華體驗組。內含SK-II 青春露75ml、SK-II 亮采化粧水30ml、SK-II 青春敷面膜1片。

至於青春露頭號粉絲，更要趁週年慶檔期入手進階版「青春經典特惠組」，組合內不只有青春露、全效活膚洗面乳及亮采化妝水等經典必敗品，更搭配超火紅的R.N.A.超肌能緊緻活膚霜，感受肌膚彈潤飽滿、連續使用幫助肌膚毛孔更細緻，悄悄撫平歲月痕跡，實現夢寐以求的逆齡美肌心願。

▲青春經典特惠組。內含SK-II 青春露230ml、SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、SK-II 全效活膚潔面乳20g、SK-II 亮采化粧水30ml。

更多組合都在官網，不要錯過：http://bit.ly/2Nzi3NQ