fb ig video ETtoday search mobile

小隻女學起來！太妍「增高」穿搭術　讓你腰以下全是腿～

> >

音源女王，永遠的少女時代隊長太妍前陣子推出新歌《Four Seasons》，在新歌MV中的她再次美出新高度。近日在個人演唱會上的造型，更是讓人誤以為是仙女下凡，身高只有 158 cm的她， 其實很嬌小，但氣勢、比例完全是名模等級，究竟是什麼樣的穿搭巫術，讓她看起來有168呢！各位小隻女趕快來做筆記。

高腰下半身

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

大家都知道高腰能讓整體比例看起來更修長，塑造胸部以下全是腿的假象。無論是短裙、短褲，還是長裙、長褲都可以製造出相同的效果。太妍的穿搭也以高腰裙、褲穿搭為主要搭配。

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／NAVER）

短版上衣

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

剛才說高腰下半身能在視覺上延伸腿長，若在配上短版上衣，那更是加乘的效果。露出你的小蠻腰，不僅能延長比例，視覺增高外，更能讓大家將目光放在你那不盈一握的細腰上，又辣又美！

另外，告訴大家一個小秘訣，短版上衣的長度要拿捏好，從衣服下緣到肚臍以上5 公分內的間距最剛好，這個部分是腰最纖細的地方，看起來最顯瘦，比例也最好。

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

膝上靴X高跟

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

高跟鞋是最簡單明瞭的增高方法，是嬌小女孩的必備武器，若再加上去年秋冬至今的大勢單品—膝上靴，就能輕鬆讓腿看起來更修長！因為膝上靴幾乎將整條腿都包起來了，只露出一小部分大腿就會讓人誤以為你腿很長，既能修飾腿型又拉長比例，穿起來也非常時尚，一舉數得的好單品，你怎麼可以沒有！

▲▼ 太妍女神其實未滿160？小個子女孩必學的3大「增高」穿搭術！（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／NAVER）

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路 

延伸閱讀

神曲又美翻！看太妍新歌MV《Fine》學起韓流指標妝髮

太妍最新Solo專輯《I》絕美曝光！親自示範五款秋冬微甜女子穿著祕技

髮型師沒說的秘密：染髮前後這樣做，讓布丁頭慢點出來見人

關鍵字：

太妍, 小個子穿搭, 穿搭, 增高, 比例, 顯高穿搭, Bella, 儂儂
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢7/29-8/4　金牛正值發胖高峰期、天蠍桃花不斷

最喜歡搞曖昧的3大星座男！雙魚不忍拒絕、第一讓人想不到

凱特王妃溫網獲贈路易斯王子小禮物　贈鞋神秘爺爺竟然就是Stan Smith本人

母湯！超模貝拉哈蒂德「單車褲」上身　跟風流行卻露駝指 喬治王子6歲生日　英國女王悄悄把禮物放床邊的行為太慈祥可愛 凱特王妃平價好貨又來了！「水滴耳環」連戴兩個月，台幣300元買得到 林依晨嬌羞放閃「老公送這個很甜蜜」　卻和林柏宏穿情侶裝 只要一張椅子！韓妞親授3款高強度「虐腹運動」　兩周就讓腰圍變小 接吻好處多！不只瘦身、止痛，還有這「隱藏功能」讓網友都跪了 韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面