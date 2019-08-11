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戀愛專家揭秘：男人只花59秒決定「要不要追妳」　約會後隔天這個行為決定是否交往

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▲偉大的誘惑者。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

▲男女戀愛觀大不同，男人們很快可以知道自己跟眼前這個女人有沒有可能。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

編輯／Rose

日本「戀愛教母」麗子凱福特在夏威夷開設相親顧問公司20年，親耳聽過10萬名男女的戀愛心聲，她將這些經驗寫成《讓男人追著妳跑》一書，公開戀愛公式。書中她指出男人們有「59秒法則」，不到一分鐘的時間就會判斷要不要更進一步，且首次約會後若48小時沒聯絡，就代表妳出局了！

▲偉大的誘惑者。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

▲男人們不到一分鐘，就能得出「要不要下一步」的結論。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

麗子凱福特以過去20年的經驗，告訴女人們，「男性是獵人，他們不會去追沒有興趣的獵物。見了面，他們會用『59秒』來判斷對方，如果感覺不是自己要的獵物，他們就會毫不留情的關上心門。」

與女生能慢慢培養感覺的個性不同，男人們不會有「給雙方一個機會」的想法。

▲偉大的誘惑者。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

▲男人對妳沒感覺，很快就會關上門。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

女性自然散發出來的光芒與氣場，能讓男人們一分鐘內判斷是否有好感，有好感就會進一步聯絡，積極促成首次約會。

麗子凱福特指出：若男方「戀愛溫度」較高，他會在第一次見你的當天就試圖敲定下一次的約會，這代表妳已經突破「59秒法則」！

▲偉大的誘惑者。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

▲男人對妳有感覺，會很積極促成下一次約會。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

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首次約會後，若對方沒有在48小時內跟妳再次聯絡，代表相處後他對妳的興趣也不高，女人們這時候也不需要再夢想與對方的種種未來。

若是在妳都已經忘了這人存在的時候，他才聯絡妳的話，可能對妳也不是真的非常有興趣，別放大自己的期望值，變成「追著他跑」的女人。

▲偉大的誘惑者。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

▲初次約會後，太久沒聯絡妳，妳也不用太積極，以免變成「熱臉貼上冷屁股」。（圖／翻攝MBC偉大的誘惑者官網）

關鍵字：

兩性, 男人, 女人, 男朋友, 女朋友, 戀愛, 結婚, 約會, 曖昧, 戀愛教母, 麗子凱福特, 讓男人追著妳跑
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