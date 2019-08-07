▲Omnia Evo旅行概念洋裝。（圖／翻攝Omnia官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去一個不熟悉的地方旅行，往往要防範一些不愉快的事情發生，市面上推出拉鍊無外露的防扒背包或包包，都受到許多旅行者的歡迎，而近期美國服飾品牌OMNIA則推出旅行專用的「洋裝」，衣服巧妙設計3個暗袋，讓錢包護照有個安全的放置空間，還能放支口紅等小物，就算不帶包包也能很方便。

Omnia Evo這款洋裝號稱有15個針對旅行的設計，且製作的材質是用6個海洋回收塑膠製成，讓消費者巧妙為地球環保貢獻心力，此外它還兼具輕巧、抗UV、易穿脫與活動方便等特色，最特別的是有3個置物口袋，且都具有拉鍊設計，不怕眼明手快的扒手攻擊。

置物袋分別在胸前與腰部兩側，從外觀上看不太出來，可以放現金、手機、護照或口紅等私人物品，無論去哪都能安心出遊，且單一色的設計適合搭配多種衣服，包括外套或長靴等，目前OMNIA Evo在群眾平台kickstarter開啟募資，已湧入台幣170多萬元的訂單，超過募資目標的10多倍，是近期最受觀迎的專案之一。

Omnia Evo日後正式上市定價為149元美金，現於募資平台已達標，預計2019年9月開始出貨，日後也會在品牌官網上架，想買可能要再等等囉。