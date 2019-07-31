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小紅書「跳繩減肥法」居家方便、燃脂勝慢跑三倍！實測一周瘦4公斤

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還記得以前在學校時的體育課都有跳過的跳繩，現在卻是小紅書上最紅的減肥方法？小紅書上近期討論度最高的減肥方式就是跳跳繩，其實跳繩燃脂更是比跑步強三倍，有網友實測就在一周內瘦下4公斤！一起看看跳繩瘦身的方法吧！

▲跳繩減肥。（圖／美人圈）

＃為什麽跳繩比跑步更燃脂？

跳繩是屬於結合有氧、無氧的運動，可以減少肌肉的流失，另外跳繩能夠消耗更多熱量、燃脂率是跑步的3倍！且在跳繩結束後也可以持續燃燒脂肪，讓燃脂效率最大化。

▲跳繩減肥。（圖／美人圈）

＃跳繩怎麽跳？

STEP1：熱身運動

跳繩前建議先做好熱身運動、避免傷害到肌肉，可以先做個2組開合跳、每組30次，幫助活動手腕、腳腕、肩膀、手臂等部位的肌肉，讓身體開始適應接下來的運動。

▲跳繩減肥。（圖／美人圈）

STEP2：運動時間

初學者或是平時沒在運動的人，建議先以5～10分鐘為一組，一天可以做到2～3組即可，依據自己的體能狀況循序漸進慢慢增加數量，通常要跳超過30分鐘才能起到消耗脂肪的目的，但也不建議超過2小時，避免肌肉受損。

▲跳繩減肥。（圖／美人圈）

STEP3：跳繩方法

一般建議以最基本雙腳跳的跳繩動作鍛鍊即可，一次可以跳個20～30分鐘、一天跳2～3次（初學者、或是平時沒在運動的人可以減少數量），中間休息5分鐘，想要更燃脂的話，可以將速度控制在每分鐘100～120次（因速度比較快、不建議初學者嘗試），只要10分鐘就可以高效燃脂。

STEP4：肌肉拉伸

因為跳繩算是運動強度很高的點練、所以跳繩結束後，一定要記得充分伸展，建議可以做的簡單的伸展或是拉筋，讓剛剛鍛煉到的肌肉可以舒緩。

▲跳繩減肥。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@____yyenn、@runner_jeje、@seolhwa939、@seolhwa939

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 健身, 減肥, 瘦身, 跳繩
fashion.net

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