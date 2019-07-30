fb ig video ETtoday search mobile

夏日頭皮狂出油長痘痘　洗頭時注意4步驟就有解

> >

你也是一到夏天頭皮就出油、爆痘、搔癢的問題戶嗎？很有可能是每天錯誤清潔方式造成的，頭皮保養究竟該怎麼做？

1.洗兩次頭：頭髮、頭皮分開清潔

每次到髮廊洗完頭，都覺得好舒服清爽，甚至連幾天不洗頭都行，究竟差別在哪裡？大多數人洗頭時，常常會把洗頭皮和洗髮混為一談，會直接使用一般的洗髮精清洗頭皮，事實上頭皮是和臉部肌膚相連的「活」組織，和頭髮各自有不同需求，因此，正確的洗頭方式為「頭髮、頭皮分開清潔」。

每天洗頭要洗兩次，並使用不同的清潔產品，第一次先以頭皮專用清潔「頭皮」和「髮根」，第二次再以洗髮精清洗頭髮的中後段；男性和短髮的人，則可以選用頭皮適用的二合一洗髮產品清潔兩次。

2.做頭皮檢測

頭皮不像臉部肌膚一樣可以隨時照鏡子，因此需要定期去做頭皮檢測，由專業髮型師為你挑選合適的清潔產品，並依照換季等變化適時更換。在各大髮廊都有提供頭皮檢測，另外Kérastase巴黎卡詩也提供櫃上免費頭皮檢測服務。

3.洗頭前先做頭皮按摩

記得在沙龍洗頭前，髮型師都會先幫你梳頭按摩嗎？在家也可以學著做！每日洗頭前，使用頭皮按摩梳梳理頭皮，將梳子頂在頭部輕輕旋轉按壓，增加頭皮的血液循環，並記得選擇的寬版有彈性的髮梳，梳毛要呈圓頭鈍狀，避免按摩過程頭皮受傷；洗完頭後，使用頭皮保濕噴霧保養，將頭髮分區，均勻噴在頭髮根部，再將手指伸進髮根，以指腹輕柔按摩，幫助保養精華吸收。

4.注意生活習慣、做好頭皮防曬

平時生活習慣也要好好檢視，是否經常熬夜、重口味、抽菸⋯等從事導致膚況變差的行為；外出記得戴帽子、撐傘，幫頭皮防曬，直直對著陽光曝曬，頭皮曬傷代謝不佳，也會造成毛孔阻塞、油水失衡等現象。

另外，若有染髮、使用造型品的習慣也容易造成頭皮問題，造型品要避免接觸頭皮並清潔完全、選擇漸層染髮取代整頭染髮。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

效果直逼金緻柔馭露，上市一個月，品牌不敢再溝通，全球斷貨一個月才終於補貨的黑馬免沖洗髮品就是它！

頭皮出油長痘痘怎解？頭皮也需勤做保養，洗頭時請注意這4步驟！

夏天丸子頭綁起來～不怕像道姑、涼爽又減齡，這5招技巧是關鍵！

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃平價好貨又來了！「水滴耳環」連戴兩個月，台幣300元買得到

侯佩岑微露蠻腰耍辣　肩上破30萬的小包才是亮點

母湯！超模貝拉哈蒂德「單車褲」上身　跟風流行卻露駝指

韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看 網友推薦的6款蜜粉大評比！能控油、不起屑超加分 張鈞甯白洋裝充滿散熱心機　「趴桌曬美胸」趁機發糖粉絲　 從茫茫大海中尋找命定「寬褲」　從「材質」下手挑出自己的個性 炎亞綸超怕髮線後退　最羨慕劉德華 無聲笑匠背後的淚　卓別林的黑白人生 就是這個綠！今夏最強本命色，攻佔時尚巴黎和LV男裝快閃店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面