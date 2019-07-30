從茫茫大海中尋找命定「寬褲」　從「材質」下手挑出自己的個性

雖然遮蓋住了雙腿，但在炎炎夏季中還是讓許多人想經常穿搭的長褲單品就屬寬褲了。寬鬆的褲型輪廓不僅可以模糊下身原有曲線以達到顯瘦效果，不貼腿的版型還能讓雙腳擁有宜人的透氣涼爽感。但已是每季必備單品的寬褲，該如何才穿搭出屬於自己的個性風格呢？不妨就依材質來挑選出最合適的寬褲款式吧。

俏皮女孩－純棉寬褲

純棉的面料經常以奇諾褲的款式呈現，略帶挺度的棉料材質可以讓身形擁有俐落美型之餘也能給人舒適度極佳的感受。打摺的設計由褲頭處延伸隻大腿褲管，不僅修飾了腹部線條，腿型也能一併有著筆直的長腿線條感。

簡約女孩－麻料寬褲

透氣涼感的麻料是夏日寬褲中經常出現的材質選用，不需太高磅數的設計也能展演出俐落的褲子線條。不論是實際的穿著體驗還是透過視覺，都能輕易地感受到屬於棉麻的輕盈與親膚，再搭配上直線條的花色設計，完整的夏日氣息便呼之欲出。

休閒女士－純棉寬褲

在難以創造出造型區別感的夏日中，一件美型牛仔褲也許就是能讓衣著與眾不同的關鍵。這款高腰設計的薄丹寧長褲，不論是搭配短版上衣還是將衣襬收起的穿搭方式都很合適，褲管抽鬚的設計更是能將褲子線條悄悄拉長，低調地修飾出腿長效果。

大人感女士－西裝寬褲

比起棉麻材質的單品，西裝面料與略為合身設計的寬褲款更能展演女人味。雖是直筒寬感的版型卻在下擺處增加了開岔設計，不經意露出的肌膚感讓造型營造出了讓人想窺探的小小性感，搭配休閒鞋或高跟鞋都很合適。

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