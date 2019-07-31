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日本男生的「紮衣服學問」快學起來　秒穿出時尚感

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▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

出門前在穿搭服裝時總是在上衣要紮與不紮之間猶豫不決嗎？有些版型好像很適合紮進去褲頭，而有些卻不然。紮進去的份量要拿捏多少，分量拿捏得多少總是會影響整體服裝輪廓與造型。今天就讓我們從日本的穿搭客來看看他們都會在什麼樣的條件下把衣服紮進去吧！

繫上皮帶做出區隔

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

上身選擇較為寬版的素面Ｔ恤，而下身搭配材質較為硬挺的卡其布料褲款，不同份量感的單品中間繫上皮帶做為視覺上的切割點，可以讓整體造型更顯完成度。在紮衣服的拿捏上，建議不要紮太多進去，讓上衣多出些份量保留隨性休閒感。

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

同色系穿搭時

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

選擇同色系單品做搭配不容易出錯，但值得注意的是在材質的選擇上應該更為注重！使用不同材質的上下身做搭配才能創造層次感。例如上身是黑色Ｔ恤時，下身就使用西褲材質的黑色褲款做搭配，可以製造出低調的層次感。或是同色系但深淺有區別的上下身，褲款選擇偏高腰型，在上衣紮進去後，可以創造更好的身材比例效果。

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

寬版襯衫也該紮進去

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

除了 Ｔ 恤之外，花紋的襯衫也是非常好的選擇之一。較為寬版的版型的襯衫最常被穿搭客們拿來紮進褲頭做搭配，紮入適量的份量，並在內層穿搭一件打底 Ｔ 恤更能增加整體層次感。此外，這樣的穿搭也較能呈現出復古都會融合的氛圍。

▲紮衣服學問 。（圖／FACY 提供）

Photo : WEAR

Text : 珍妮  

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