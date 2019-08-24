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PO文前先參考這些手繪IG模版　解析網美背後美照秘辛

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG帳號@howto1nstagram

平常觀察社群平台上那些漂亮的網美、網紅，也許可以發現他們大部分都有一個發美照的「套路」，一位來自紐約的插畫家Carolin，在Instagram帳號@howto1nstagram上便發佈了一系列手繪的「美照模版」，並且解析這些質感照片背後的秘辛，就讓我們一起來看看怎麼塑造網美的IG版面吧～

＃床鋪擺設

千萬別小看這些在床鋪上拍的照片，看似很慵懶、隨意，其實這些畫面都是經過精心布置的！如果自己沒有入境的話，要注意的有床單、時尚雜誌、裝飲料的馬克杯還有穿著居家長襪的腿一小部分；如果有男友或室友幫忙拍的話，也可以拍露背性感照，枕頭、被子要在對的位子，頭髮撥一邊、手上還要拿輔助道具。

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

▲IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

＃咖啡照

很多人也喜歡為自己的咖啡拍照，尤其是當這天運氣很好，拿到店員拉出的漂亮拉花時。或是用家中的法式濾壓壺，搭配傳統磨豆機，還要在桌上撒上幾顆咖啡豆，這樣的畫面才夠文青。

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

拿著星巴克咖啡打卡也是必做的事，尤其是當店員寫下稱讚的留言時。

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

＃秀配件

當最近入手了什麼喜歡的配件時，當然也要為它們好好拍個照上傳囉！

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

＃旅遊照

出國旅遊的第一步，就是在機場拍護照＋機票，就算不發文也要發一篇限時動態。而且必去的地方是威尼斯水都，在河岸兩側彩色的房屋景色下，拍下一張背影照，是最經典的。

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

▲手繪IG美照模版。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Instagram, 網美, 美照
fashion.net

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