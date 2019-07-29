不只愛心還藏紅線！BOSS放閃於無形　為了七夕連包包也配對

▲BOSS因應七夕情人節，推出浪漫商品。（圖／品牌提供，以下同）

實習記者邱宜佳／台北報導

還在為七夕情人節禮物而苦惱嗎？德國品牌BOSS為七夕情人節推出了「繪心，繪愛」限定系列，有實用的信封手拿包、腰包及鞋款，重點是男女款式各以黑、粉為主軸，同款不同色，即使不穿情侶裝，也能閃到沒朋友，而且包內藏愛心、包外有紅線，超會。

Logo風潮大起，BOSS也把HUGE BOSS印花「HB」滿版刻印在玫瑰粉及星空灰的皮革上，低調又不失質感。男款以黑、灰、紅；女款以粉、白、灰為主要色系，整體呈現淡雅的視覺效果。

▲信封手拿包內印了愛心圖案，看了超心動，各10,900元。

信封手拿包尺寸適中，可以一手掌握，最特別的是內襯勾勒手繪的愛心圖案，像是只想跟對方分享愛意，呼應到亞洲含蓄的作風。再來，腰包可以任意調整長短，配合每個人的多元穿搭，搭配素色衣服也能展現時尚。

鞋子為板鞋設計，配上HB logo，比一般小白鞋來得有特色，是情侶單品的熱門首選。最後，每樣單品都有紅或粉紅勾邊，象徵「月老紅線」，把情人「攬牢牢」，展現創意與巧思。



▲腰包簡約設計超百搭，各13,400元。

▲板鞋好搭又好穿，鞋底偷偷藏著愛心。

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