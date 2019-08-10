外食族快囤貨！全台12家超人氣「乾拌麵」口味、麵體、購買資訊總整理

看準時下都市人生活繁忙，沒有時間自己下廚，紛紛都成為了外食族，所以近年來越來越多「乾拌麵品牌」竄起，每一個都有自己主打的特色、風味，更有許多品牌是大明星自己成立，以愛料理、愛吃的背景發展副業，也讓台灣的乾拌麵市場更加競爭，但這麼多品牌到底該怎麼選，市面上這麼多品牌都快被搞混了嗎？現在V編就貼心地幫大家整理人氣的乾拌麵品牌，也將他們的經典口味與特色一一列出，讓大家看這篇就知道哪家最適合自己的味蕾。



Ambi小情人麵

特色：這個「Ambi小情人麵」堪稱台灣乾拌麵市場的生力軍，由知名主持人Sandy吳姍儒所創立，以她在東區開設的夢幻咖啡廳「無聊咖啡」的英文ambi命名，至於小情人的意思則是任何好的食物就跟好的愛情一樣，是身心靈都能有所成長的養分。包裝上以繽紛粉嫩色系的幾何圖形呈現，是市面上乾拌麵少有的包裝風格。



麵體：這款小情人麵除了有明星加持，最特別之處莫過於它的麵體採用無聊咖啡最經典的「獨角獸涼麵」為概念，將5種彩色麵條做成麵體，光是視覺就已經先吸引大家的目光，而且這5種彩色麵條分別是甜菜根、紅蘿蔔、菠菜、蝶豆花、紫高麗等5種蔬菜打成泥後加入麵粉製成，裡面不添加防腐劑與色素外，連份量都加量150%，CP值瞬間上升。



口味：口味的選擇上則有初戀香蔥、熱戀紅油、曖昧沙茶3種台式道地醬料。香蔥口味拌入古早味的豬油，吃起來鹹香風味很足，宛如初戀般美好；紅油口味則屬於重口味款，吃起來酸辣味非常濃郁，就像熱戀中的情侶；沙茶口味則屬於熟悉的醇厚滋味，吃起來就像家的味道，如同曖昧般餘韻長存。





通路：Jasons超市獨賣

價格：NT$318／袋（4入）



老媽拌麵

特色：「老媽拌麵」相信不少人也聽說過，這個非常好記的名字一定會有許多人誤以為創辦人是位女性，但其實它是由曾經營麻辣鍋餐廳的創辦人陳榮昌一手打造，取這個名字是希望能讓更多人吃到有媽媽、有家的味道，創辦人陳榮昌因為某次將餐廳內的火鍋辣醬拌入台南關廟麵後發現意外地美味，於是在2013年正式成立了「老媽拌麵」這個品牌，目前在東區、信義誠品與桃園機場二航皆有分店。



麵體：不論哪款口味都是選用台南關廟麵，因為其經過手作日曬呈現出Q彈快熟又不軟爛的特性，被認為搭配醬包拌食非常百搭，其中最經典的「老成都擔擔麵」更曾於2018年入選「泡麵達人」的「全球10大快煮麵排行」第7名的殊榮。



口味：目前老媽拌麵旗下共有10種口味，以最經典的「擔擔麵」來說，其辣油是用花椒、芥花籽油提煉而成，搭配上濃郁的芝麻醬再撒上微焦黃的蒜酥，吃起來不僅有四川辣味的爽快感受，也讓乾拌麵多了層次感；而這個月月初才剛推出的「紅咖哩」與「綠咖哩」口味也是品牌首度與泰國知名米其林推薦餐廳「藍象」合作的泰式風味，讓本來著重台式、中式的選擇中，又多了乾拌麵裡少見的新選擇。







通路：老媽拌麵官網、實體門市與各大線上線下通路皆有販售

價格：NT$108起



賈以食日

特色：2018秋季由賈靜雯與弟弟賈子宸（衛斯理）共同成立的乾拌麵品牌「賈以食日」，創立原因是有感於他們的父親在1980年代以「天津衛」料理打動人心的精神所推出的副業，也因為從小耳濡目染下，品牌的口味開發、食材選擇與包裝設計都是兩人共同研究討論出來，而非常創意有意義的品牌名稱也讓人容易記憶。



麵體：目前「賈以食日」共有兩款口味，分別是「麻花麵」與「燒椒麵」，但麵體的選擇上卻不一樣，前者使用日曬手摺細麵；後者則是Q彈有嚼勁的中板手摺刀削麵，這也是因應不同口味所設計出的獨特麵體。



口味：如同上面所及的兩款口味，「麻花麵」顧名思義就是用白芝麻醬與四川大紅袍花椒油製作而成，口味既濃郁又麻辣；「燒椒麵」則是採用湖南燒椒的工法製作，選用川菜裡的靈魂「郫豆瓣」與台灣在地的「辣豆瓣」相結合，再搭配10餘種中藥材與辛香料，大火炒出獨特的燒椒香氣，兼具麻、香、辣的風味層次。







通路：賈以食日官網與各大線上線下通路皆有販售

價格：NT$268／袋（4入）



KiKi食品雜貨

特色：KiKi其實是一位愛吃愛玩愛做菜的大叔於1991年在東區開立的餐廳品牌，後來也陸續展店，直至2016年，與朋友靈機一動，決定將本來要出門才吃得到的味道變成不出門就可以自行料理的美食，推出「KiKi家嚐料理」。



麵體：品牌走訪台灣各處的麵廠試吃後選用台南手工日曬風乾麵，因為其具有Q彈口感，久煮也不爛，還散發著天然的麵香，裡面絕不添加任何化學添加物，只用麵粉與水製作而成。



口味： KiKi食品雜貨目前推出8款口味，其中最主打的就是「椒麻拌麵」、「蔥油拌麵」與「椒香麻醬麵」。「椒麻拌麵」採用多種辣椒與辛香料煉製的辣油、花椒油，再與純釀醬油調和而成，吃起來鹹香帶麻，另外還附有粉包，裡面的椒麻粉混入來自四川的辛香料、辣椒與青花椒研磨而成的粉末，讓拌麵本身更有層次；「蔥油拌麵」則採古法低溫油慢火煉製的蔥油，視覺上呈現金黃色澤，只要一點點就可以聞到濃郁蔥香，再加入紅蔥醬、純釀醬油調和，看似簡單，但也讓人一吃就停不下來；「椒香麻醬麵」，採用低溫烘焙的白芝麻，讓它保留完整芝麻香氣，拌入麵中，再加入椒麻粉，讓麻醬更加夠味。







通路：KiKi官網與實體餐廳與門市

價格：NT$160起



水哦

特色：這個乾拌麵品牌是於2018年12月由一位台灣的Youtuber千千創立，其起初在網路上就以大食量著稱的「千千進食中」廣受歡迎，所以希望藉由自創品牌讓大家熟悉台灣的在地味道，讓乾拌麵極富台灣復古風味。



麵體：選用天然非基改的Q彈滑順麵線，透過9道碾壓技術，以低鹽份製作而成。



口味：目前僅有「黑麻油麵線」一款口味，嚴選台灣在地小農契作的無農藥不嗆辣的老薑泥，經過多重洗選過程後加入許多天然調味料低溫熬煮，讓老薑的香氣可以完全封存，再搭配古法培製的香醇黑麻油，入口時香而不嗆。







通路：水哦官網

價格：NT$168／袋（3包）



大師兄銷魂拌麵

特色：一開新門市就引起饕客爭相排隊品嘗的「大師兄銷魂麵舖」，光名字就讓人想知道到底有多銷魂？而他們也顧及總是想品嘗這款讓人不斷回味的銷魂麵，在2018年推出在家就可自行料理的乾拌麵，目的是為了讓不排隊或是住在比較遠無法親自到店上吃的人可以買回家，吃到跟店上一模一樣的味道，在銷售方式上也與一般乾拌麵品牌不同，其將麵體與醬包分開販售，可依照個人需求購買。



麵體：目前推出一款細麵與一款粗麵，選用非基因改造的麵粉製造，細麵特色容易吸附醬汁、粗面則很有嚼勁口感，較似餐廳內吃到的麵體。兩款麵條吃起來非常Q彈爽口，裹上辣油後很夠味卻不會忽略麵體本身的特色，反而是加乘的效果。



口味：目前「大師兄銷魂麵舖」僅推出一種醬料，那就是品牌最精華之所在絕對是號稱辣油界愛馬仕的「銷魂辣油」，其混合數十種天然中藥、蔬果與辣椒混合，用無添加的天然手法歷經超過10小時熬煮，每5分鐘還要翻炒一次，直到大鍋萃炒過濾後剩下不到10%的辣油才能取用，非常費時又精華，拌入麵體中麻辣中又非常夠味，但也不會搶走麵體本身的Q彈度，是重口味愛好者必吃推薦。







通路：大師兄銷魂麵舖網站與實體門市

價格：NT$350起



太和殿

特色：由知名麻辣鍋店「太和殿」於2018年推出的乾拌麵也為台灣乾拌麵市場增加戰力，之所以推出這種創新商品，就是希望讓從1994年就成立的老品牌可以跟上時代，將最經典的獨創麻辣湯頭製作成外帶包，讓大家在哪都能吃到熟悉的味道。品牌也強調其份量比一般市售麵多37%。



麵體：主打純手工製作的波浪寬麵條，吃起來彈牙有勁；另外還有特別為「九葉青」口味獨創的愛心形狀壓麵。



口味：目前有「經典麻辣」、「九葉青勁麻」、「椒香麻醬」，其中一品辣醬的部分嚴選10多種食材，包括辣椒、麻油與多種中藥材，依照不同火侯拌炒，另外還有發酵曝曬後不加一滴水製成的原汁原味黑豆醬油，拌入麵體中享用光想像就超級開胃；「九葉青」則是一種花椒名稱，來自重慶江津，聞起來清香但口味非常濃郁，這款麵搭配的是太和殿自創愛心形狀壓麵，提升醬汁的吸附度；「椒香麻醬」則是選用進口白芝麻經過多程序篩濾後，低溫焙炒鎖住養分，再以傳統石磨技術研磨出細緻溫潤的芝麻醬，搭配用大紅袍花椒製作的花椒紅油非常濃郁開胃。







通路：太和殿老饕專區網站

價格：NT$69起



瓦城

特色：在台灣擁有超多連鎖餐廳的「瓦城集團」竟然也要進軍乾拌麵市場啦！為了讓瓦城更貼近消費者而想出這個新品，為了這次的新品，瓦城耗時1年研發，從麵體的選擇、醬料的比例條配到包裝設計都下足功夫，就是想讓大家感覺到瓦城一貫的細心服務。



麵體：同樣選用台南日曬的手工關廟麵，取決於其麵體非常Q彈有嚼勁，也不用擔心煮太久而變軟爛。



口味：首波推出的「泰式酸辣乾拌麵」是將瓦城本身的風味延續到新品上，從泰國空運酸辣醬料作為醬包基底，吃起來的酸度與辣度比例適中，還有烘乾後的高麗菜與香菜做搭配，讓乾拌麵本身就非常豐富，也跟台灣目前當紅的乾拌麵口味做出很大的區隔。







通路：瓦城餐廳

價格： NT$288／袋（4入）



金博家

特色：這個擁有多種美食禮盒的品牌自從2017年由知名歌手曹格的老婆吳速玲（速玲媽咪）設計乾拌麵「蔥蔥回魂麵」後名氣大漲，更於2018年榮獲法國藍帶美食協會評選為台灣第1名的辣麵，不僅有名人加持，還有獎項加分，讓這款回魂麵讓人聽到就想試吃看看！



麵體：其選用台南關廟日曬手摺細麵，以非基改天然小麥的麥心製作而成，無添加任何防腐劑、漂白劑與修飾澱粉，吃起來很有彈性卻不軟爛，也是多家乾拌麵的愛用選項。



口味：這款「蔥蔥回魂麵」分成乾拌麵與湯麵兩種，但風味大致相同，選用濃郁的豆瓣醬為基底，加入烏醋拌炒後加入紅辣椒、花椒、紅蔥油等食材爆炒後呈現出色香味都非常濃郁有層次的醬包，另外還搭配嚴選高海拔1000公尺的新鮮大蔥佐料，讓乾拌麵提味。







通路：金博家官網

價格：NT$250／袋（4入）



阿舍食堂

特色：成立於1977年的台南，稱得上是台灣的乾拌麵始祖，絕對是許多單身族的生活必備品，也是大家認識乾拌麵的入門款。



麵體：以獨家刀模技術首創市面上最豐富的麵體產品，共有5款不同寬度、口感的麵條，共通點皆以99.9％的純麥心製程，無添加非由炸的麵體，讓大家吃得更健康。



口味：目前已推出10多款不同口味，但最經典的絕對是油蔥風味的「外省乾麵」，運用香酥濃郁的紅蔥頭搭配香油、大豆油與芝麻油製成，拌入麵體中，可以聞到醇厚的香氣，簡單就很美味。另外，阿舍推出的「究濃紅燒牛肉麵」也是近期的人氣款，在家簡單料理就能吃到宛如街上老店的牛肉麵，搭配紮實的牛肉塊更是滿足。







通路：阿舍食堂官網、阿舍台北車站店、微風南山店、微風超市與各大線上線下通路皆有販售

價格：NT$119／袋（5包）



曾拌麵

特色：「曾拌麵」這個品牌相信有在吃乾拌麵的人絕對不陌生，它算是早期就以成為家中必備的乾拌麵美食，其由知名主持人曾國城於2014年創立，秉持用在地食材研發新口味，在同年11月就獲得網路人氣展醬料組前3名，2016年更獲得泡麵達人評選為全球10大泡麵第9名殊榮。



麵體：選用台灣獨有的「日曬麵」，僅使用麵粉、水、食鹽3種最單純的原料製作而成，無添加任何化學原料，可以吃得到日曬後的麵體香氣，「曾拌麵」更為了製麵打造了一棟陽光玻璃屋，加入進氣設備，讓玻璃屋內除了陽光以外，空氣也能安全無塵地流動，讓大家吃得更加安心。



口味：最經典的絕對非「香蔥椒麻」莫屬，包括選用雲林的紅蔥頭耗費20小時熬煮的紅蔥醬配上四川花椒調和，另外還有附一包乾燥過的蔥香包，拌入厚芯波浪麵條後可以提味；另外還有「麻油椒香」，將麻油加入四川巴蜀多種花椒，口味非常濃郁帶勁；「胡麻醬香」，精選新鮮脫殼芝麻透過多道工法研磨出來，吃起來口感細緻綿密；「香辣豆撈」，由世界廚神陳偉強師傅親自監製研發，萃取澳門豆撈精髓，熬製出海鮮精華醬汁，搭配手工細麵，吃得出麵香與醬包的鮮味。







通路：曾拌麵官網與實體門市

價格：NT$750／箱（12包）



鋒味

特色：這個乾拌麵品牌可是由香港巨星謝霆鋒一手打造，由於他非常愛下廚，希望讓大家在家中就能輕鬆吃到美味的美食，再加上他在日本留學期間吃遍各種日本泡麵後發現大多添加複雜的人工添加物，所以「鋒味」的美食強調手工製作，無添加防腐劑，讓許多人想衝著大明星的知名度一嘗偶像喜歡的口味。



麵體：使用美、澳進口的麵粉製作非油炸麵



口味：目前共有「麻辣」、「三杯」、「櫻花蝦紅油」，後面兩款更是台灣獨家口味，其最自豪的地方就是謝霆鋒本人耗時一年時間，監製研發出以健康、米其林等級著稱的無添加非基改全豆醬油，其成本更是一般醬油的3倍，再搭配新鮮青蔥、蒜頭、辣椒與薑熬煮而成，保留食物的原味。







通路：各大線上線下通路皆有販售

價格：NT$79

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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