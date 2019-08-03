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600元京都住一晚！　老町屋變身膠囊旅館，花小錢體驗和風

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▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲京都町家設計的膠囊旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

京都無疑是日本最受歡迎的旅遊城市之一，而想前往該城市的人們，通常是為了體驗傳統日本文化的遊客，但其實在京都一晚的純和風住宿，往往所費不貲，像是佟家旅館大部分都是萬元的起跳價，而近期有間從老房變身的青年旅館，一晚最便宜不到1千元台幣，讓你不花大錢也能體驗町屋式住宅的和式風情。

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲狹長型的屋型，別有洞天。

這間由老式町屋重新設計的旅館Utsuwa，主要起於該城市高齡化的困擾，京都市內許多閒置的老空屋，拆除與閒置都相當可惜，尤其該地的旅遊需求持續的在增長，但新建新穎的旅館只會讓京都更失去傳統身段，基於這樣的概念，將旅遊的需求與老屋結合將是一個新的趨勢。

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲結合現代的極簡風，讓老屋也帶點時髦感。

這樣的計畫也能為當地的民眾帶來態度上的改變，一向「內心排外」的京都人，或許能藉著短暫與更多外來客的交流，讓整個城市的氣氛更加開朗。

Utsuwa旅館是由設計公司Tsubame Architects操刀，「Utsuwa」在日本寫作「器」，尚有融合承裝的意思，其改造的町宅是京都傳統的房屋，寬度僅6米，深度卻達35米，在建築界中被稱為「鰻の寢床（鰻魚的睡床）」，之所以這樣設計，是因為在江戶時期，房子是以面對馬路的寬度長短來課稅，把玄關改窄並加長房屋，就可以少繳點稅金。

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲二樓的青旅床位。

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲京都町家設計旅館。（圖／翻攝Tsubame Architects官網）

▲古樸中融合現代的美感。

這樣的作法為了建築物內的採光，會在屋中設計庭院，該建築共有2樓高，設置35個膠囊式床位，而共用澡堂也採用新穎的標籤設計，大量的使用木板與溫暖感的陶瓷，讓旅客能直接體會舊時的日式風情，洗完澡後在屋內花園吹吹涼風，感覺那刻也像個京都人了。

Utsuwa目前已開放線上預訂，起跳價日幣2,000元起，折合台幣約600元。

關鍵字：

京都, 旅行, 旅館, 青旅, 膠囊旅館, 町家
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