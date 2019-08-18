買快時尚鞋這4款要多注意！穿了腳痛、不到半年就丟超浪費

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快時尚品牌是許多女孩必逛的選擇，品項超多，從頭到腳都包了，很多人也喜歡購買鞋子，不但款式新潮時髦，價格也不貴，而且還經常打折，不過平價的鞋款也不是樣樣好，在挑選時一定要多看看，否則可是很容易踩雷的喔！

以下四種鞋款是外媒《Who What Wear》評選出快時尚品牌中，要小心購買的，買前多試穿，或多方比較能減少不必要的浪費，不要為了省錢，而曦牲自己的的舒適感，挑一雙能陪妳走長久的鞋才是重要的。

＃平底鞋

平常想要來點休閒的鞋款，適合上班或是假日出門走走，那麼就來一雙優雅的平底鞋吧～不論是樂福鞋、穆勒鞋、娃娃鞋、涼拖鞋，快時尚品牌店應有盡有，不過你會發現，快時尚這類的鞋款設計，真的都超「平」！雖然穿起來不會不舒服，但是踩在石頭路上會很有感，走久了腳會缺乏支撐力而痠痛，鞋底紋路也都不深，所以下手前要多摸摸看評估喔！

＃球鞋

快時尚品牌推出新鞋的速度也非常快，尤其是球鞋的款式，總是隨著潮流走向不斷在推陳出新，但有時卻會讓人覺得似曾相識，時下當紅鞋款往往貴得嚇人，或許可以說這些是平價替代品，但是如果真的太像，在別人眼中可能會以為是山寨版喔。

＃太可愛的鞋款

如果想要把鞋子當作整身穿搭的亮點的話，就可以挑選一些設計感鮮明、較花俏可愛的搶眼款式，不管是點點、蝴蝶結、特殊材質都能變身時髦鞋款，但是大部分的人都難以駕馭，所以喜歡這種可愛鞋款的女孩，下手前想想自己會穿出門的機率多高，與日常穿搭適合嗎？否則入手後，它有可能就會成為你鞋櫃裡堆灰塵的鞋款之一。

＃細帶涼鞋

快時尚品牌的涼鞋價錢真的CP值頗高，大約都落在中等偏平價的價位，等季末全部品牌一起打折時更能便宜入手，但是只能說一分錢一分貨，像繫帶很細的涼鞋，很容易跟腳產生摩擦，要能固定住腳，又不能太硬，尤其是夾腳的款式，材質稍微差一些，有可能會磨破皮的，所以購買前絕對要試穿看看、走走看。

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