4款防水「果凍鞋」雨天、晴天都好搭　學日妞加上襪子可愛又時髦

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近期除了是去海邊玩耍的旺季之外，也是午後雷陣雨的好發期，這時候真的需要一雙完全防水的鞋款！雖然夾腳拖是很方便的選項，但是常常很難跟身上的服裝混為一談，等到雨停了看起來就像是一場失敗的穿搭，其實像是這種「果凍鞋」一直以來在國外都很受歡迎，不但全面防水，當作穿搭單品也很有型！

＃JUJU

英國品牌JUJU所推出的果凍涼鞋，外型非常可愛，整雙都是防水的果凍質感，色系以馬卡龍色為主，黑、白兩色最受歡迎，還有半透明亮晶晶的款式，名符其實的果凍鞋，穿起來很有個性！除了拿來當作防水雨鞋，許多日本女孩喜歡穿上可愛的襪子，搭配出豐富的層次感，而且還很好走喔～

▲有分平底、有跟的鞋款，鞋面設計也有很多種！（圖／翻攝自IG@jujufootwear、WEAR）

＃F-TROUPE

同樣來自英國的綁帶果凍鞋F-TROUPE，雖然知名度並不是很高，但好萊塢女星克莉絲汀・史都華也曾上腳過喔，他們家的果凍鞋是包腳式的，側邊簍空所以很透氣，穿起來腳型整個很修長，休閒又非常有氣質。

▲比較特殊的鉚釘款與洞洞款也很受歡迎～（圖／翻攝自sofa socool沙發選物）



＃ZAXY

ZAXY是從巴西崛起的品牌，目前台灣尚未展店，不過網路上也能買到，防水鞋款的樣式有非常多種，尤其是瑪莉珍的款式超可愛，也有輕鬆穿脫的涼拖鞋。

▲比起上面兩家，ZAXY可挑選的鞋型更多。（圖／翻攝自IG@zaxy_amorpelamarca）



另外也有與JUJU果凍鞋的類似款。

在 Instagram 查看這則貼文 Muito Amor Pela Marca♥♥♥（@zaxy_amorpelamarca）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 21 日 下午 4:24 張貼

＃Hunter

說到雨鞋怎麼可以忘記Hunter呢？雖然少了咕溜咕溜的透明感，可能稱不上是果凍鞋，但是Hunter的鞋款同樣也是從鞋身到鞋底都是全防水材質，耐穿、好走又防滑，近期也上了幾款拖鞋款式，超適合穿去海邊的啊！

▲大LOGO款拖鞋超時髦～（圖／翻攝自IG@hunterboots）

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