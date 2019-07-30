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卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶時髦、優雅　襯自信風采

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲澳洲女星寇特妮‧伊頓佩戴Panthère de Cartier美洲豹迷你腕錶，極具魅力。（品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以洛杉磯浪漫夜色為舞台，澳洲女星寇特妮‧伊頓（Courtney Eaton）在穆荷蘭大道、La Scala餐廳、Regen Projects畫廊留下迷人倩影，伴她入鏡的亮眼配件，正是卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier系列全新美洲豹手環腕錶與迷你腕錶，無論是時髦的寬版手環設計，抑或秀氣的迷你錶款，均散發出渾然天成的時尚感，凸顯女性的神秘魅力。

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶時髦、優雅　襯自信風采(圖／品牌提供）

▲Panthère de Cartier黃K金美洲豹迷你腕錶（左）555,000元，精鋼款111,000元。

Panthère de Cartier美洲豹腕錶誕生於1980年代，搭配靈活自如的手環式錶鍊，不僅是時計，也是珠寶首飾，既能用於休閒的日常生活，亦適合隆重的晚宴場合佩戴，成為品牌經典傑作之一。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／公關照）

▲特妮‧伊頓示範Panthère de Cartier黃K金美洲豹迷你腕錶時髦穿搭法，可搭配Love手環一起佩戴。

直至今日卡地亞重新演繹，不論是線條、錶鍊等設計仍忠於原貌，例如錶框上的螺絲裝飾、圓角方形設計搭配經典八角形藍寶石錶冠、羅馬數字時標，但在尺寸上有更豐富的選擇，繼中型款、小型款式發表後，今年推出優雅秀氣的迷你錶款，能與Love系列等珠寶手環完美搭配。

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶時髦、優雅　襯自信風采(圖／品牌提供）

▲錶殼鑲鑽的Panthère de Cartier玫瑰金美洲豹迷你腕錶（左）805,000元，白K金款865,000元。

Panthère de Cartier美洲豹迷你腕錶共有3種款式，分別為未鑲鑽的不鏽鋼或黃K金錶款、錶殼鑲嵌圓形明亮式切割鑽石的玫瑰金與白K金款，以及錶殼與錶鍊均鑲嵌美鑽的玫瑰金與白K金鑽錶。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／公關照）

▲錶殼及錶鍊鑲嵌圓形明亮式切割鑽石的Panthère de Cartier白K金美洲豹迷你腕錶，2,200,000元。

另一全新創作Panthère de Cartier手環腕錶，風格更為大膽摩登，相較於原創設計，其錶盤偏離中心，寬版鍊帶同時成為視覺焦點，卡地亞巧妙為鍊節帶入鏤空設計，佩戴時讓肌膚若隱若現，且材質更輕盈、線條流暢柔滑，完美貼合於手腕。

▲▼Cartier卡地亞。（圖／公關照）

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶時髦、優雅　襯自信風采(圖／品牌提供）

▲Panthère de Cartier白K金鑲鑽手環腕錶（左）1,440,000元，黃K金手環腕錶1,230,000元。

Panthère de Cartier手環腕錶共推出6款腕錶，包括未鑲鑽的黃K金錶、玫瑰金或白K金錶圈鑲鑽款式、限量100只的黃K金及黑色真漆手環錶，以及超大型款玫瑰金鑽錶、限量50只的玫瑰金及黑色真漆手環錶，時髦設計襯托女性的自信風采。

卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶時髦、優雅　襯自信風采(圖／品牌提供）

▲限量50只的Panthère de Cartier玫瑰金黑色真漆手環腕錶超大型款（左）2,340,000元，玫瑰金鑲鑽手環腕錶超大型款3,450,000元。

PANTHÈRE DE CARTIER系列►►►

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Panthère de Cartier
fashion.net

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