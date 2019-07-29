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法律系高材生拚演藝圈　華裔女星陳靜成時尚圈新寵

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▲▼Gemma Chan 。（圖／翻攝Gemma Chan IG）

▲陳靜（上排左二）登上王子妃梅根擔任客座編輯的英國版《VOGUE》封面。（圖／gemma_chan IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

英國亨利王子妃梅根馬可（Meghan Markle）擔任時尚雜誌英國版《VOGUE》9月號客座編輯，以「Forces for CHANGE」為主題，邀女星珍芳達、莎瑪海耶克、超模Christy Turlington等15位傑出女性登上封面，36歲的英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）也名列其中，她從牛津大學法律系畢業的高材生轉投入演藝圈多年，正展現耀眼光芒。

▲▼Gemma Chan 。（圖／翻攝Gemma Chan IG）

▲楊紫瓊（左起）、亨利高汀、陳靜一同宣傳電影《瘋狂亞洲富豪》。

陳靜從牛津大學法律系畢業後，接到英國知名法律事務所的職位，但她卻推掉眾人眼中的夢幻工作，不顧家人反對進入倫敦戲劇學院學習，投入熱愛的表演工作，星海浮沉多年，終於在電影《瘋狂亞洲富豪》中性情溫柔的千金一角，以及《驚奇隊長》中飾演克里人狙擊手Minn-Erva，獲得矚目。

▲▼Gemma Chan 。（圖／翻攝Gemma Chan IG）

▲出席今年奧斯卡頒獎典禮時，陳靜穿VALENTINO禮服搭Jimmy Choo高跟鞋展女神氣勢。

時尚圈也開始注意到高挑的陳靜，175公的她是標準的衣架子，今年出席奧斯卡頒獎典禮一席桃紅色Valentino禮服搭配Jimmy Choo晚宴鞋，成功吸睛；私下她也懂得穿搭，近期無論清新感的藍白條紋洋裝或針織衫搭牛仔褲，都愛背寶格麗（BVLGARI）秋冬主打的白色CABOCHON肩背包，為輕鬆look注入時尚感。

▲▼Gemma Chan 。（圖／翻攝Gemma Chan IG）

▲陳靜戲外也時尚，一身休閒搭配寶格麗秋冬主打的CABOCHON肩背包。

關鍵字：

陳靜, Gemma Chan, 寶格麗, BVLGARI, VALENTINO, Jimmy Choo
fashion.net

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