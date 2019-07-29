凱特王妃平價好貨又來了！「水滴耳環」連戴兩個月，台幣300元買得到

▲凱特王妃平價穿搭再次引起話題。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

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英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）高貴不貴的時尚品味總是引起話題，近日她帶著兒童醫院的孩子們，一起來到親自設計的花園遊玩。穿著充滿大自然氣息的綠色洋裝，配上花瓣造型的耳飾，襯托出優雅王妃氣質。不過更令人吃驚的是，這對看起來貴氣的耳環，只要台幣300元。

▲凱特王妃帶領孩子現身花園，體驗大自然樂趣。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）



為了帶給孩子們親近大自然的美好理念，凱特王妃身體力行，不僅全程參與設計切爾西花展中的花園，也多次帶著喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子共同裝飾造景。此次現身花園之中，帶領4個慈善機構的兒童代表，共同享受獨特的自然體驗。

▲凱特王妃耳飾來自英國品牌Accessorize，約NT$300。（圖／翻攝自品牌官網）

凱特王妃穿著法國品牌SANDRO綠色洋裝現身，V領剪裁設計將整體身材拉高，獨特的印花造型，讓凱特擁有一絲復古氣息，配上親民笑容，許多粉絲都陶醉其中。然而更吸睛的就屬一對垂墜式花瓣耳環，淡淡的櫻花粉自然融入在花園之中，而水滴狀向下盛開的設計，襯托出王妃的高雅氣質。

▲凱特王妃不到兩個月就多次佩戴同款出鏡。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

不過更令人驚訝的是，這款耳飾並非出自奢侈品牌，而是來自英國的平價飾品品Accessorize，價格約台幣300元，小資族也能輕鬆負擔。雖然價格便宜，但凱特也非戴過一次就丟，早在兩個月之前現身花園時，就已經出鏡過，果然凱特王妃的勤儉哲學值得大家學習。

在 Instagram 查看這則貼文 Kate Middleton Fashion（@katemiddleton_fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 2:56 張貼

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