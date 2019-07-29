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張鈞甯白洋裝充滿散熱心機　「趴桌曬美胸」趁機發糖粉絲　

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▲▼張鈞甯ALEXANDER WANG穿搭。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲張鈞甯成為美妝品牌伊麗莎白雅頓首位亞洲代言人。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯近年在大陸越來越火，也吸引更多品牌敲門代言，近日她正式成為美妝品牌伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）首位亞洲代言人。

▲▼張鈞甯ALEXANDER WANG穿搭。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲張鈞甯穿白洋裝被讚先氣十足。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

日前，她穿一襲白洋裝出席盛會，露出一雙纖細美腿之外，更加碼若隱若現露出胸、腰、肩美肌，小清新的性感味，讓網友直拍手，稱讚「白衣甯太好看」、「簡直太仙了」、「一眼萬年」等。女神對自己的整體造型超滿意，還抽空拍了一組性感照，趴桌讓深V剪裁更明顯，大方秀出胸前性感心機，趁機發糖。

▲▼張鈞甯ALEXANDER WANG穿搭。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲▼張鈞甯ALEXANDER WANG穿搭。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲張鈞甯趴桌曬美胸，趁機發糖粉絲。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

雖然日頭炎炎，但張鈞甯這回出席活動穿的是長袖洋裝，靠下半身短裙散熱，不過這件出自華裔設計師王大仁同名品牌ALEXANDER WANG手筆的白色洋裝，還有些散熱小心機，在雙肩、雙峰之間、腰線處採用金屬圓孔的素材，鏤空設計也能讓服裝內外順利「換氣」，小小的散熱，避免張仙女熱暈！

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鞋款的搭配也堪稱完美，張鈞甯選穿Aquazzura的水鑽一字帶高跟鞋，與洋裝上的金屬圓孔細節呼應，協調完美仙氣造型。

▲▼張鈞甯ALEXANDER WANG穿搭。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

▲張鈞甯穿ALEXANDER WANG白色洋裝，搭配Aquazzura高跟鞋。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）

關鍵字：

張鈞甯, 時尚穿搭, ALEXANDER WANG, 王大仁, Aquazzura, Pomellato
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