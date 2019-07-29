林心如「粉」愛裝嫩媽　小露香肩散發溫柔美

▲林心如出席嬰幼品牌活動，穿著粉色褲裝盡顯溫柔美。（圖／翻攝林心如工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

林心如日前在大陸出席嬰幼品牌Nuna發表會，一襲粉紅褲裝搭配剛剪的俏麗短髮，渾身散發活力，是近日視覺感最嫩的造型之一。林心如穿著最愛的粉紅色登場，露肩剪裁展示當媽後依舊骨感的身形，下半身配同色長褲，造型俐落不囉唆，一如她的海派性格。

▲林心如穿Safiyaa London早春粉色褲裝，搭配Giuseppe Zanotti桃紅色高跟鞋。（圖／翻攝林心如工作室微博）



林心如這套造型出自英國設計師品牌Safiyaa London，是2019早春系列作品，官方搭配就是林心如穿的這整套，不一樣的是薑還是老的辣，林心如在腰間搭配同色系腰帶，輕輕將腰身曲線再往內縮，「腰瘦」到最極限。

▲林心如穿的Safiyaa London 2019早春形象圖，但官方搭配沒有腰帶點綴。（圖／翻攝官網）



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配合一頭俏麗短捲髮，林心如也跟風選擇用法國珠寶BOUCHERON（寶詩龍）孔雀羽毛鑽石耳環點睛，靈動的羽毛耳環在短捲髮中閃爍亮麗光芒，讓人難移目光。

▲林心如上半身用BOUCHERON羽毛鑽石耳環點亮。（圖／翻攝林心如工作室微博）