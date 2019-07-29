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「父親系甜品」雪茄、苦味咖啡入菜　甜點也走熟男風

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▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）

▲父親節來臨，有店家推出男人系甜品，連外觀也很有風味。（圖／BAC、P&T柏林茶館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節即將到來，近期視覺系蛋糕品牌BAC、以及瑪黑家居旗下P&T柏林茶館，都不約而同推出男人系甜品，以咖啡、香菜、威士忌等元素入菜，呈現出成熟的人生風味，除此之外外觀也很有看頭，還沒決定父親節菜單，不妨考量一下從甜點畫龍點睛吧。

P&T柏林茶館　丁香可可雪茄捲
強調茶與原味的P&T柏林茶館，針對父親節於其微風南山店，推出針對父親的男人味甜點「丁香可可雪茄捲」，主打使用柏林有機丁香可可紅茶製作，外層用焦糖巧克力脆餅，來模擬菸草的粗獷感，內裡則是裹著丁香可可紅茶慕斯，點綴著香緹鮮奶油和金色跳跳糖，加上香蕉巧克力酥菠蘿與焦糖威士忌冰淇淋，風味十足。

丁香可可雪茄捲只送不賣，預約訂位8／7至8／11期間用餐，每桌就加贈一份。

▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）

▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）

BAC　啡常紳士
以多層次的咖啡、榛果、巧克力疊出豐富厚實的口感，採用苦甜鬆軟的湯種蛋糕體，加上散發咖啡香的拿鐵鮮奶油，搭配巴芮脆片，互相堆疊出對比卻融合的苦甜滋味；外層則以溫暖、低調的咖啡淋醬、杏仁豆、酒漬櫻桃組成，並點綴上金箔增加質感，6吋售價990元。

7月底前預購父親節蛋糕「啡常紳士」，加贈價值330元的BAC BLACKOUT冰淇淋500ml。

▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）

▲男人系甜品。（圖／BAC、P&T提供）

關鍵字：

BAC, 瑪黑, P&T, 柏林茶館, 甜點, 蛋糕
fashion.net

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