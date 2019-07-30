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接吻好處多！不只瘦身、止痛，還有這「隱藏功能」讓網友都跪了

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▲▼5個接吻的好處。（圖／Unsplash）

▲原來接吻好處那麼多，真是長知識了。（圖／Unsplash，以下同)

編輯/ Lily

大家都知道健康飲食、培養運動習慣，對身體來講好處多多。沒想到接吻對健康也很有益處，外國網站《Mensxp》指出，接吻不僅能讓情侶關係更加親密，其中一個好處居然能幫助瘦身，根據研究只要接吻超過一分鐘就會燃燒熱量，那麼好的事情，現在知道還不算晚！

1. 瘦身

外國實驗數據指出，只要接吻超過一分鐘就能消耗熱量，稍微激烈的熱吻更能消耗26卡，沒想到熱吻不只能培養感情，居然還有瘦身效果。

▲▼5個接吻的好處。（圖／Unsplash）

2.止痛

你知道嗎？親吻居然有止痛功效，在接吻過程中，人體會釋放舒緩不適疼痛的天然化學物質，進而達到緩解疼痛效果，下次身體不適的時候，快來試試看！

3.強化心臟

當另一半靠近你，有沒有一種心跳超快、小鹿亂撞的感覺呢？接吻不僅會使腦內釋放愉快感，更會分泌腎上腺素，促進血液流動，幫助心臟變強壯。

▲▼5個接吻的好處。（圖／Unsplash）

4.降火氣

接吻會讓雙方情緒獲得放鬆，同時人體內的壓力荷爾蒙也會一起降下，當覺得煩燥或是備感壓力時，和另一半來個KISS，讓頭腦變得更清晰.。

▲▼5個接吻的好處。（圖／Unsplash）

5.防止蛀牙

這聽起來有點不可思議，接吻時會交換彼此唾液，也等於交換了口中的細菌。原來這樣能幫助身體產生抗體，進而提高免疫力。甚至有研究指出，接吻能清除牙齒細菌，並預防蛀牙發生。

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關鍵字：

接吻, 健康, 瘦身
fashion.net

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