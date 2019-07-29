fb ig video ETtoday search mobile

南韓星巴克「仲夏夜」系列超燒！發光玻璃杯必買、星空水晶球伴你入眠

> >

編輯 ／Ann 圖／翻攝自星巴克官網

南韓星巴克又推出夏季新品，此次特別設計仲夏夜星空以及螢火蟲為主題的特色商品，除了各類保溫杯、手拿杯之外，更推出夢幻水晶球，打開燈就好像悠遊在夢幻星辰，讓人失心瘋想全部收下！

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

為了迎接炎熱的暑假，星巴克推出夏季星空系列，本次單品超多元，包括一般杯類，以及保溫杯、冷飲杯，還有最值得收藏的夢幻水晶球，全都以深藍色的沉靜風格打造，配上點點繁星，讓你不愛都難。首先最夯的就屬LED夏夜玻璃杯，底部附有開關，倒入飲品之後打開，就能夠使中間的月亮發光，喝飲料時看著它就好像正在賞月一般。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

同樣能夠創造發光效果的還有夏夜LED水晶球，深藍色的杯身上裝載水晶球，視線集中到內部，竟然藏著一間復古星巴克店面，一旁則有華麗的亮片點綴，搖晃水晶球時一併飄舞起來，最棒的是水晶球具有開關，能夠點亮這間星巴克，令人充滿美好幻想。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

另外夏夜螢火蟲馬克杯則是製作成英倫下午茶的杯型，杯身使用整潔的白色，內部則映襯出深藍色的寧靜效果，配上繁星以及一輪明月，簡直是最美馬克杯。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

接著是實用的隨身杯款，多種杯型滿足你不同的需求，冷飲熱飲都能達到值得的保溫效果，外型方面同樣運用深藍色的底色，搭配星巴克經典LOGO，簡約字體更顯時尚，同時繪製出不同效果的星空圖案，讓你帶著出門，就好像有螢火蟲相伴一般。特別的還有蓋子上直接做出可愛的綠色葉子造型，就好像叢林中隨時會跳出小動物，十分吸睛搶眼。本次星空系列已經在南韓開賣，正好去旅遊的民眾，別忘記留下這次的美好回憶。

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克。（圖／翻攝自星巴克官網）

# 同場加映《蠟筆小新》隨身杯

同樣是南韓正夯的保溫杯，《蠟筆小新》與美國知名甜甜圈品牌「Krispy Kreme」聯名，推出兩款造型杯，分別是蠟筆小新趴著睡覺以及側躺放鬆的可愛姿勢，只要購買6個甜甜圈就能夠加價台幣150元獲得，千萬別錯過了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星巴克, 南韓, 星空, 仲夏夜, 限量, 限定, 夏季, Starbucks
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0729-0804　巨蟹有幸運女神眷顧、獅子要懂得拒絕誘惑

韓妞甩肉20公斤堪稱整容級！　公開「超簡單飲食法」破百萬次觀看

比膚質更重要！4大「膚況」清潔秘訣　皮膚科醫師：隨時調整洗臉方式

從清純小童星到性感女神　史嘉莉喬韓森就是完美女英雄「黑寡婦」 愛喝咖啡、湯為主食！揭開韓妞吃不胖的「3個」飲食習慣 「鹽系少女」自然無害太迷人！5個特徵讓男孩無法抵抗 2019年正夯6款「橘色系」髮色　泫雅這款超顯白，染完顏值大加分 安海瑟薇育兒經被推爆！「跪下來」跟孩子說話　背後原因藏洋蔥 侯佩岑微露蠻腰耍辣　肩上破30萬的小包才是亮點 張鈞甯白洋裝充滿散熱心機　「趴桌曬美胸」趁機發糖粉絲　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面