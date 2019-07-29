南韓星巴克「仲夏夜」系列超燒！發光玻璃杯必買、星空水晶球伴你入眠

編輯 ／Ann 圖／翻攝自星巴克官網

南韓星巴克又推出夏季新品，此次特別設計仲夏夜星空以及螢火蟲為主題的特色商品，除了各類保溫杯、手拿杯之外，更推出夢幻水晶球，打開燈就好像悠遊在夢幻星辰，讓人失心瘋想全部收下！

為了迎接炎熱的暑假，星巴克推出夏季星空系列，本次單品超多元，包括一般杯類，以及保溫杯、冷飲杯，還有最值得收藏的夢幻水晶球，全都以深藍色的沉靜風格打造，配上點點繁星，讓你不愛都難。首先最夯的就屬LED夏夜玻璃杯，底部附有開關，倒入飲品之後打開，就能夠使中間的月亮發光，喝飲料時看著它就好像正在賞月一般。

同樣能夠創造發光效果的還有夏夜LED水晶球，深藍色的杯身上裝載水晶球，視線集中到內部，竟然藏著一間復古星巴克店面，一旁則有華麗的亮片點綴，搖晃水晶球時一併飄舞起來，最棒的是水晶球具有開關，能夠點亮這間星巴克，令人充滿美好幻想。

另外夏夜螢火蟲馬克杯則是製作成英倫下午茶的杯型，杯身使用整潔的白色，內部則映襯出深藍色的寧靜效果，配上繁星以及一輪明月，簡直是最美馬克杯。

接著是實用的隨身杯款，多種杯型滿足你不同的需求，冷飲熱飲都能達到值得的保溫效果，外型方面同樣運用深藍色的底色，搭配星巴克經典LOGO，簡約字體更顯時尚，同時繪製出不同效果的星空圖案，讓你帶著出門，就好像有螢火蟲相伴一般。特別的還有蓋子上直接做出可愛的綠色葉子造型，就好像叢林中隨時會跳出小動物，十分吸睛搶眼。本次星空系列已經在南韓開賣，正好去旅遊的民眾，別忘記留下這次的美好回憶。

# 同場加映《蠟筆小新》隨身杯

同樣是南韓正夯的保溫杯，《蠟筆小新》與美國知名甜甜圈品牌「Krispy Kreme」聯名，推出兩款造型杯，分別是蠟筆小新趴著睡覺以及側躺放鬆的可愛姿勢，只要購買6個甜甜圈就能夠加價台幣150元獲得，千萬別錯過了。

在 Instagram 查看這則貼文 크리스피 크림 도넛 Krispy Kreme Korea（@krispykremekr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 9:30 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App