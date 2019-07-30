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HOT・Stuff／迪麗熱巴、唐嫣收七夕禮　上衣寫「一眼瞬間」情詩讓人秒醉

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▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲（左起）迪麗熱巴、唐嫣搶先詮釋七夕限定系列精品。

記者張妤瑄／專題報導　圖／各品牌提供

七夕情人節就在下周（8／7），各大精品今年不約而同以經典的情人節元素為發想，愛心、LOVE、紅唇等，讓愛侶們透過時尚配件就能大聲說出滿滿愛意。楊冪、迪麗熱巴、唐嫣、Angelababy等人全都搶先詮釋，紅心、金心上身，時尚度破表。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／翻攝DIOR微博）

▲Angelababy身為DIOR品牌大使，七夕限定系列自然也早早就穿上身。（圖／翻攝DIOR微博）

俏皮愛心

別於能想像到的紅心元素，義大利精品VERSACE（凡賽斯）使用「金色」為主軸，除了有金色大愛心之外，還搭配梅杜莎金屬釦，呼應品牌的奢華印象，系列包含耳環、手鍊、髮夾等，絕對是日後能常戴的搶眼配件。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲（左起）迪麗熱巴、楊冪配戴VERSACE七夕系列配件。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲金屬愛心造型耳環（NT$12,000元）、手鍊（NT$13,000元）。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲彩色愛心水晶鑲嵌T-Shirt（NT$18,000元）、Icon彩色愛心水晶鑲嵌鍊帶包（NT$91,000元）。

直白說LOVE

說到情人節最經典的當然就是直白的「LOVE」單字，對VALENTINO（范倫鐵諾）來說是超好發揮的主題，融合品牌經典V Logo，寫出LOVE的同時也有簽名意味，從V RING包款系列到皮革手環、棒球帽等通通推出，選擇性超多。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲唐嫣早早把VALENTINO七夕限定系列全穿了。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲VALENTINO七夕限定系列腰包。

其中更有寫上情詩的單品，取自詩人Mustafa The Poet的浪漫情詩「In your eyes I can see an eternity」（一眼瞬間，一念永恆），企圖讓收禮的人直接醉了。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲VALENTINO七夕限定系列寫有情詩，相當浪漫。

VERSACE把LOVE的一個個字母變成粉色水鑽，放上皮手鍊或是金屬鍊上，亦或者放上髮夾，在妳身上放了滿滿的愛。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲Love粉紅水鑽皮革手環（NT$15,500元）、Love 粉紅水鑽造型手鍊（NT$14,000元）。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲梅杜莎金屬愛心造型髮夾（NT$8,500元）、Love水鑽造型髮夾 （NT$12,000元）。

DIOR（迪奧）的Oui輕珠寶系列，珠寶創意總監Victoire de Castellane當年接棒時靠著這系列打出一手好牌，時逢入主20週年之際，這回用法文「Je t'aime」（我愛你）、「Toi Moi」（你和我）兩組語彙表白炙熱愛情。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲OUI輕珠寶系列用法文說愛，更加浪漫。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲Oui Je t'aime 玫瑰金鑲紅寶石不對稱耳環（NT$61,500元）。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲Oui Toi Moi黃K金鑲鑽戒指（NT$65,500元）。

英國包袋女王LULU GUINNESS，設計總是充滿樂趣，七夕她獻上賓果遊戲托特包，將「LOVE」字樣嵌入包面，讓七夕情人節限定款不墨守成規，反而充滿樂趣。

▲▼ HOT Stuff／七夕。（圖／各品牌提供）

▲BINGO、LOVE托特包（NT$11800元）。

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