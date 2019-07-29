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父親節家電、居家祭優惠　咖啡機不到4千、按摩椅買一送一

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記者蔡惠如／綜合報導

父親節即將來臨，家電與居家業者針對此期間祭出優惠促銷，從萬元贈品、買一送一、直接優惠全都有，挑選實用的居家商品讓父親生活升級。

Nespresso膠囊咖啡機平價入手
8／14前針對父親節檔期，咖啡機全系列推優惠價，輕巧簡約Essenza Mini 系列原價4,300元，特價3,300元；極致品味旗艦機款Creatista Plus原價18,800元，特價14,800元，並加贈「咖啡大師精選推薦組」。此外，購買任一咖啡機加購5條膠囊，即贈送1條售價190元的單一產區臻選系列-印尼Indonesia；加購奶泡機Aeroccino 4再享300元折抵。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲Essenza Mini咖啡機，售價3,300元起。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲極致品味旗艦機Creatista Plus。

FUJI摩術椅FG-8000買一送一
81／2前特定通路購買品牌熱賣FG-8000摩術椅，原價108,000元，特價78,900元再加贈市價15,800元，LDT-6.2美形運動機。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲FUJI主打FG-8000摩術椅 。

席伊麗床墊贈品破萬
8月底前針對父親節、情人節推年中慶優惠，購買限定床款，加贈市價8,000元悠活枕一對與防水保潔墊，與價值9,580元B&O頂級北歐精品藍芽喇叭。此外，針對精品館另推出獨家優惠，包括指定床款滿萬送千，再享8%回饋；至精品館試躺，送席伊麗旅行三件組與價值2,199元「愛你久久幸福購床金」。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲席伊麗祭贈品與滿萬送千優惠。

VALERON雙人床組5折優惠
VALERON幻影線條系列床組，採用優雅純色遇上簡約的條紋，讓房間氣氛變的中性舒適，緹織工藝與絲光技術，讓純棉材質充滿低調迷人的光澤感，隨光影變化下呈現出線條織紋的層次感，提供3色包括海軍藍、芥黃色、墨灰色可供選擇，8月底前原價15,600元，特價7,800元。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲VALERON幻影線條系列床組。

CALVIN KLEIN雙人床組現省7000元
CK Light Blue雙人床組，以CK品牌在紐約總部的地址為靈感，強調簡潔的全素色設計，灰藍色的背景下，以葡萄紫色呈現出NEW YORK CITY的摩登時尚，8月底前原價19,800元，特價11,880元。

▲家電居家父親節促銷 。（圖／品牌提供）

▲CALVIN KLEIN品牌CK Light Blue雙人床組。

關鍵字：

父親節, 送禮, 優惠
fashion.net

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