七夕撩男必勝守則！3大「飾品搭配術」＋小資族珠寶推薦

▲七夕撩男飾品搭配術，讓感情升溫 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

一年一度的七夕情人節即將到來，除了男生正在思考該送什麼高貴不貴的禮物之外，不少女孩也都想在約會時大展魅力。現在就由來自希臘的飾品品牌Folli Follie幫大家解答，推薦3種最強飾品搭配術，千元價格就能讓感情加溫，你一定要知道！

鎖骨短項鍊最迷人

曾有票選發現，在男人眼中，女人最性感的部位是鎖骨，一看就無法移開目光。品牌特別推出小華麗感的Sparkle Chic系列，典雅的水滴型外觀，內鑲滿閃耀的水晶，造型優雅又時尚，能滿足各種場合的穿搭需求。另外充滿青春氣息的Love Memo系列，飾品上皆有XOXO（抱抱和親親）的立體字樣，最適合友達以上戀人未滿的你佩戴。

▲XOXO代表友達以上戀人未滿的小悸動，NT$3,590。（圖／品牌提供）

耳環最有女人味

小小的耳環其實能夠散發出強大的女人味，此次系列最特別的就屬經典四葉幸運草Heart4Heart Blossom，溫柔的玫瑰金耳環，綴以單顆小愛心，優雅又甜美，流線造型修飾臉型，絕對是女孩們最愛的款式。

▲溫柔玫瑰金愛心最有女人味，NT$2,890 。（圖／品牌提供）

四葉幸運草項鍊適合告白

Heart4Heart系列以四葉幸運草為設計靈感，葉瓣由4顆小愛心組成，分別象徵著愛、美好、希望與幸運，蘊含深刻的祝福含意。精緻的鏤空、水晶密鑲設計，打造出獨一無二的女性品味。

▲ Heart4Heart系列蘊含美好寓意， NT$6,090 。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

想在七夕虜獲女孩芳心，男孩們還有以下平價選擇，同樣位在千元價位。知名水晶品牌施華洛世奇（Swarovski），推出了Power Collection系列，表達「支持全球女性追求自己目標」的訴求。Slake提供多種鮮艷配色，上綴有璀璨悅目的透明水晶，而以品牌天鵝標誌為特色的搭扣，方便調整手鍊長度，也可當短項鍊佩戴，是CP值極高的一款飾品。

▲SLAKE手鍊可當項鍊佩戴，NT$2,990。（圖／品牌提供）