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粗硬腳皮猶如老阿姨？簡單保養4步驟讓你恢復嬰兒般細嫩美足

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▲簡單居家保養4步驟恢復細嫩美足。（圖／翻攝pexels、IG）

▲夏天一到，女生都喜歡穿著透氣清涼的涼鞋。(圖／翻攝IG@sora_pppp)

記者張毓容／台北報導

夏天豔陽高照，女孩們除了穿著涼爽輕便的服裝外，許多人更是穿上輕鬆可愛的涼鞋、拖鞋，但讓雙腳和指彩透氣的同時，你那乾粗的後腳跟、厚重硬皮是否也跟著出來見人了？不想因粗糙腳皮被誤認為阿姨，就快利用簡單的足部保養4步驟，讓雙腳恢復到柔嫩細緻的少女狀態。

▲簡單居家保養4步驟恢復細嫩美足。（圖／翻攝pexels、IG）

▲去除硬皮前，建議先軟化角質。(圖／品牌提供)

Step 1：泡溫水軟化角質
日常進行足部保養時，建議第一步可先在腳底硬皮上，塗抹上專用的足底硬皮軟化凝膠，停留約30秒，再將雙腳浸泡到溫水中，讓溫水逐漸軟化腳部的硬皮，在接下來去除腳皮的過程中，較不會拉扯及傷害到皮膚。

 Step 2：分次輕磨去除硬皮
接著去除老廢角質，可先使用足磨棒將大拇指下緣較粗硬部位的老廢角質和硬皮磨除，並加強磨除較易產生硬皮的後腳跟，建議分次處理且力道不宜過大，以免皮膚受傷。之後以適量去角質霜、磨砂膏塗抹在腳背與小腿肌膚，以畫圓的方式幫腳部肌膚去角質，並同時輕輕的按摩，最後以清水沖淨。

▲簡單居家保養4步驟恢復細嫩美足。（圖／翻攝pexels、IG）

 ▲使用族足膜的頻率和當下肌膚狀況都要注意。(圖／翻攝品牌提供)

Step 3：使用足膜去角質
做好以上基本的護理，也可適時利用藥妝店隨手可得的足膜幫助打造柔嫩美足，但要注意的是，含有水楊酸、果酸等酸類成分的足膜，代謝力較強，每月使用不宜超過一次。另外，皮膚敏感、腳部發炎、有香港腳、濕疹等皮膚狀況，或是有傷口的女孩都不建議自行使用，需先經過皮膚科醫師判斷。

▲簡單居家保養4步驟恢復細嫩美足。（圖／翻攝pexels、IG）

 ▲最後一定記得塗上護足霜等保濕霜，為肌膚做好保濕滋潤。(圖／翻攝品牌提供)

Step 4：搭配按摩加強保濕滋潤
建議最後一定要塗上護足霜、足跟修護霜、馬油等幫助足部做好保濕柔嫩，也可搭配按摩和舒緩貼片，幫助緩解水腫，也同時消除疲勞，讓足部散發柔嫩美肌光澤。

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關鍵字：

保養, 身體保養, 足部保養, 去腳皮
fashion.net

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