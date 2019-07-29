炎亞綸超怕髮線後退　最羨慕劉德華

▲炎亞綸出席亞洲第一家萬寶龍＃Reconnect2TheWorld快閃店活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）以城市探索為概念，於台北101購物中心開設為期兩周、全台第一家＃Reconnect2TheWorld快閃店，今由男星炎亞綸揭幕，他推著萬寶龍主打的＃MY4810系列行李箱亮相，透露旅行時行李箱內必備枕頭、枕巾、洗髮精等，自招全身上下最在意頭髮，深怕頭髮塌與髮線後退，笑稱：「很羨慕劉德華到40、50歲仍髮線強壯。」

▲炎亞綸旅行時愛用具高辨識度、配備360度滾輪好推行的行李箱。（圖／品牌提供，以下同）

因工作常當空中飛人的炎亞綸，最驚險的旅行經驗是到巴黎拍寫真書，髮型師的行李箱卻在機場被他人誤拿而搞丟，眾人緊張地走遍巴黎搜尋髮品以免開天窗，「那是時裝周耶！藝人爭奇鬥艷我豈能輸。」萬寶龍此次為他的＃MY4810系列行李箱製個人名牌，讓他不怕拿錯行李。

▲炎亞綸旅行必備枕頭、髮品、枕巾等貼身物。

萬寶龍腕錶對他而言也有特殊情感，曾送萬寶龍錶給爸爸，他認為一般父子情感連結沒這麼細膩，挑禮是一門大學問，父親節或生日是他表達心意的好時機，而今年父親節他因飛往海南島拍喜劇片，已趁此次回台先請爸爸吃飯團聚。

▲萬寶龍#MY4810黑色行李箱（左）21,700元，附前袋的黑色行李箱26,600元。

位於台北101購物中心1樓的＃Reconnect2TheWorld快閃店，由台灣街頭塗鴉始祖之稱的REACH為萬寶龍量身打造專屬塗鴉牆，巧妙融合台北101、台中歌劇院、台南孔廟、高雄85大樓等台灣知名景點，內部展示萬寶龍近來強打的＃MY4810系列行李箱系列，款式包括黑色、銀色與倍耐力聯名款行李箱，同時展出風尚2.0系列皮件。

▲萬寶龍#MY4810系列倍耐力聯名款小型行李箱（左）25,200元，銀色中型行李箱28,800元。



