補對才能提升保濕力！夏日肌膚補水3大法則　原生型成分是關鍵

▲肌膚在夏季高溫、猛烈紫外線和室內空調的夾攻下，更需要補水。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

進入高溫炎熱的夏季，許多人的肌膚開始出現脫皮、緊繃等缺水現象，市面上也充滿化妝水、精華液、水凝露等補水保養品，但這麼多的「補水產品」真的是肌膚需要的嗎？以下3招教你如何簡單幫肌膚補好水，夏天也能維持水嫩健康肌。

▲補水保養品有化妝水、精華露、凝膠或保濕凍等各種質地。（圖／品牌提供）



1.補水可能一罐就夠

化妝水、精華露、水凝膠、保濕凍等常見的補水保養品，無論是哪一種劑型，主要都是以所乘載的水相保養成分來達到保養功效，因此，要幫助肌膚做好補水保濕，其實並不需要瓶瓶罐罐，很可能只要一款就足夠了。以補水為主的保養品應該作為保養的第一道，充分保濕後，再視肌膚需求，決定是否補充含油份的產品將水分鎖住。

2.肌膚需要的好水：原生型成分

拿起你的水狀產品，翻到後面看看成分是否有「原生型」成分？而所謂的「原生型」是指肌膚中原本就存在的成分，可直接提升肌膚表皮的含水量與持水力。例如：玻尿酸 (Hyaluronic Acid、Sodium Hyaluronate) 、胺基酸 (amino acid) 、尿素 (urea) 等，這些成分可補充肌膚原生的保護機制、幫助留住水分，避免因為肌膚含水量不足而變得乾燥粗糙、甚至敏感、脫屑。

▲保養品若含有過多的額外添加，會使肌膚負擔增加。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



3.減少額外添加的成分

除了為肌膚補充所需的「好水」，也要盡可能避免給肌膚多餘的複雜成分，例如：矽靈、螯合劑、非天然香精等都是市面上補水保養品中常見的成分，主要是提供滑順好推的觸感、與持久香味等。但平均而言，保養品會停留在肌膚上超過 8 小時，因此保養品中的每一個成分更要特別留心，回歸到肌膚真實需求。

▲肌膚之鑰 精萃光采淨透保濕露，170ml，NT$3,800。



富含保濕添加光采智能複合物的肌膚之鑰精萃光采淨透保濕露，有助於改善粗糙和乾燥問題，使肌膚隨時保持最佳狀態，光滑水潤一整天。



▲LANEIGE 水酷肌因保濕噴霧（水潤型），150ml，NT$900。



LANEIGE水酷肌因保濕噴霧添加天然植萃成份與綠蔬礦物精露，沁涼水乳質地，能瞬間讓肌膚感受水感，增加保濕屏障，為肌膚長效保濕一整天。



▲東森自然美 青春活膚氨基酸精華液，30ml，NT$4,900。



東森自然美青春活膚氨基酸精華液含高濃縮的SCT生物活性成分，可活化、緊緻肌膚，令肌膚呈現水嫩、柔亮與彈性。



▲Melvita 玫瑰潤澤美容液，100ml，NT$980。



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