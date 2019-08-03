抹茶控必須GET的6個冷知識！想變美要多吃，還有3家甜品IG必打卡

台灣人愛抹茶，但愛吃抹茶的你懂抹茶嗎？下面幾個關於抹茶的冷知識，快來看看你知道幾個！

▲抹茶控必知的六個冷知識。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



1.抹茶其實不是從日本來的

抹茶起源於中國隋唐，在唐宋時期達到頂峰，特別在宋朝，更發展成完整的寺院抹茶茶道（點茶）。九世紀末抹茶隨日本遣唐使進入日本，被日本人民所接受並推崇，發揚光大成為今天的日本茶道。



2.只有在嚴苛條件下生產出的才能叫抹茶

所謂的「抹茶」是指將春天的茶葉的嫩葉，利用蒸汽殺青後，做成餅茶保存，食用前放在火上再次烘焙乾燥，最後用天然石磨碾磨成粉末，歷經這些複雜而嚴苛的公序，才能夠稱之為抹茶，這也是為什麼抹茶價格比綠茶粉貴近百倍的關係。

3.最早在日本只有皇族和武士有資格喝抹茶

因為製作的過程繁瑣，加上人手磨出來的量非常稀少，在過去日本可以喝到抹茶，只有皇族和武士。

在 Instagram 查看這則貼文 Matsu Premium Tea&Coffee（@matsucafetea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 上午 3:11 張貼

4.多吃抹茶可以變美

抹茶具有人體所需的營養成分，常吃抹茶能促進新陳代謝，美白抗氧化，所以想變美的人可以多吃。

5.宇治不是品牌而是地名

日本最負盛名的宇治抹茶並不是一個品牌，它只是個地名。

6.抹茶最怕光

這是因為抹茶一旦遇到了光，葉綠素便會開始分解，影響口感，之前就有日本節目做過實驗，比較哈根達斯的一般口味跟抹茶味冰淇淋的盒子，發現抹茶味冰淇淋的盒子比起其他口味厚很多。

學到了嗎？下次吃抹茶的時候，可以跟朋友炫耀一下這些冷知識！OK，補完腦也要補補胃，我們幫大家嚴選2019夏天必吃的抹茶甜品清單，抹茶控請好好收藏！



星巴克

星巴克推出加強版的「醇濃抹茶那堤」，使用無糖醇濃抹茶粉加入新鮮牛奶製成，還能夠客製甜度，另外還推出兩款的抹茶糕點，包括鬆軟清香的「抹茶戚風蛋糕」及層層抹上抹茶醬與紅豆泥的「抹茶紅豆千層薄餅」，口感濃郁，也是抹茶控不能錯過的甜點。

這系列將會在7／24於全台門市同步推出。

▲（左起）抹茶戚風蛋糕／醇濃抹茶那堤／抹茶紅豆千層薄餅辻利抹茶

辻利抹茶



辻利抹茶從8／1起推出六款不同風貌的百匯及刨冰，包括「辻利蕨餅百匯」、「經典白玉百匯」、「宇治洋風百匯」，其中me編最推薦的就是這款「宇治洋風百匯」，使用傳統紅豆配料搭配酥脆口感的香甜玉米片，擠上富含空氣感的抹茶霜淇淋，與加熱後日式蓬鬆口感的戚風蛋糕一同入口，冷熱交替的風味令人難以忘懷。





▲（左起）宇治洋風百匯抹茶／辻利蕨餅百匯抹茶／經典白玉百匯抹茶

此外刨冰的部分也一口氣推出三款全新風味，包括「辻利招牌雙茶刨冰」、抹茶黃豆黑蜜刨冰」與超人氣夏季商品「抹茶香橙柚蜜刨冰」，一口吃下暑意全消，保證是今夏輕涼消暑的首選。

▲（左起）辻利招牌雙茶刨冰／抹茶香橙柚蜜刨冰／抹茶黃豆黑蜜刨冰



暖暖。法式手工甜點

「暖暖。法式手工甜點」是一間在網路上販售蛋糕的甜點店，由一對來自彰化的年輕姐妹創立，IG帳號啟用一年多就已經累積萬名粉絲追蹤，除了法式甜塔、費南雪、馬卡龍、達克瓦茲是網路上人氣很高的商品，這款「抹茶富士小山」更是只要一開表單就只能用秒殺來形容！

▲（左起）達克瓦茲／抹茶富士小山／奢華濃郁抹茶費南雪



妳心目中第一名的抹茶又是誰？ 歡迎跟me編分享！

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

（完整文章請看VOGUEme.com）



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