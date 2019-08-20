fb ig video ETtoday search mobile

侯佩岑夏日補妝靠這一支全臉都亮了！推薦7款遮瑕好物值得無限回購

> >

夏天天氣炎熱，才上的妝就被溫度打敗，或是中午出去吃個飯，整個妝也都花了，可以怎麼救？侯佩岑在小紅書上分享她的補妝技巧與神器，這樣補實用又簡單，快來看看怎麼做！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「剛下飛機或是吃完東西的時候，是不是覺得臉上的妝都沒了、口紅也吃掉了，這個時候，妳以為是要拿出粉餅、口紅補妝嗎？不是的喔！這個是彩妝師告訴我的小祕訣，只要準備遮瑕筆+遮瑕膏，使用在鼻翼部位。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「主要使用是Covermark遮瑕膏與By terry遮瑕筆，步驟超簡單用遮瑕刷輕點在鼻翼周圍，因為鼻子附近很容易出油、又有微血管，用遮瑕膏輕點完是不是覺得膚色都亮起來了！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

侯佩岑使用推薦

Covermark亮采遮瑕膏 NT$1,400

在日本可說是經典熱賣的遮瑕好物！特別依照「藍黃測色理論」可找到對應消除黑眼圈問題。另外造型粉末（Designing Powder）添加，可在肌膚上形成柔焦效果，有效遮蓋臉上細紋與粗糙，更顯肌膚亮澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

網路熱推口碑款遮瑕膏推薦

肌膚之鑰Cle de Peau Beaute遮瑕膏，NT$1700

屬於貴婦級遮瑕膏，但用了就知道它好在哪裡！質地非常好推、不乾，疊粉餅也不怕厚！持久度更是讓人滿意、不擔心脫妝問題，用量又相當省，是一款很值得投資的遮瑕膏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 妝點甜心遮瑕霜NT$1,100

這麼受歡迎主要不管是在遮瑕排行榜前幾名的口碑商品。遮瑕力高、無油分，不管是痘痘肌、黑眼圈、斑點都能隱形，就算疊擦也不覺得厚，可說是實現「高遮瑕與質地輕盈」的遮瑕膏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

IPSA誘光隱色遮瑕組NT$1,200

幾乎每個彩妝師都有一盤就知道它多好用！擁有三種不同色調，可自由調配出各種膚色、不同的黑眼圈問題，也可以用它遮瑕再搭配BB霜或CC霜，就可以展現輕盈妝感的天生好肌的裸顏感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

媚比琳Maybelline FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏

主打水潤、無油質地，保濕性又好，點在臉上能夠迅速推開、不結塊，很適合用來遮最難遮的黑眼圈、不用擔心乾紋、卡粉問題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BeautyMaker水潤光眼部遮瑕膏，NT$300

賣了10幾年還是許多女孩們的最愛，在於不論多棘手的黑眼圈、斑點、痘疤問題通通難不倒，遮瑕力佳又持久，重點是很、保、濕！完全不會有卡粉問題，CP值超高，會讓人一直買、一直買，直到停產為止。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

INTEGRATE 勻色遮瑕蜜 NT$240

推出明亮與自然兩色選擇，具有優異的防水與抗油效果，是很適合夏天這樣的季節使用，水潤質地很好推勻，修飾眼周的黑眼圈效果很好，不會有泛白突兀，整體膚色也變得更明亮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：小紅書@侯佩岑、IG@houpatty |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

一盒抵萬色！6盒好用多色遮瑕調色盤，讓遮瑕技術直逼專業級高手

「為什麼明明遮瑕選對顏色，看起來還是很突兀?」專業彩妝師揭露遮瑕膏8大錯誤使用方式

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

侯佩岑, 補妝, 遮瑕, Covermark, 肌膚之鑰, NARS, IPSA, Maybelline, BeautyMaker, INTEGRATE, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜全臉可用CP值超高

亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

隋棠套JIMMY CHOO秀鉛筆腿　約會穿低跟鞋放閃

董若彤穿PRADA　危險尺度不怕「閨蜜」周予天生氣

風.LUXURY／綠色錶正夯　伯爵高CP值又限量勸敗

家裡擺設也要潮！Off-White首個家居系列，浴袍、床單都好想要

設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

HOT・Stuff／小S、BLACKPINK Rose都愛上奶油系方包

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好卻「缺人追」的4個星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

歐陽娜娜同框金馬女配角被秒殺！慘輸「高級臉」文淇　網：眼神超渙散

整容級減肥！韓妞不節食甩掉50公斤　3大重點「偶爾獎勵小零嘴」

《玩命關頭：特別行動》凡妮莎寇比戲裡戲外都是極品！私下個性完全是可愛女友 IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心 躺在床上也能瘦！睡前10分鐘小運動　懶人也能瘦腿消肥肚 侯佩岑夏日補妝靠這一支全臉都亮了！推薦7款遮瑕好物值得無限回購 總是被不同家內衣搞糊塗？罩杯尺寸算法＋日系歐美品牌差異3要點 孫芸芸買包獨愛經典款！出門必帶3樣東西　口紅、軟糖還有「它」 5招教你畫出素裸底妝　美容專家解惑讓你秒懂妝前保養

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面