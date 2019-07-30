2019溫網決賽另類焦點　費德勒老婆超大鑽戒讓網友失控

7月15日在英國舉行的2019溫布頓網球錦標賽男單決賽，除了凱特王妃的看賽穿搭，昆凌和始源的美麗帥氣的參加，還有羅傑費德勒和諾瓦克喬科維奇之間長達五小時的歷史性比賽，種種的閃耀焦點，都讓這場球賽精采萬分，不過，再怎樣閃耀，都沒有羅傑費德勒老婆Mirka在場外被捕捉到的緊張神情，她手上那超大的訂婚鑽戒，讓網友失控熱議。





一位Twitter網友開玩笑寫道：“Mirka的戒指比我的未來更加光明。”而BBC的一位評論員在電視直播中也注意到她的戒指還發表了評論，之後他的評論引起了很多人的抨擊。不過我們關切的是這枚戒指的品牌是什麼呢？

據了解，這枚戒指是來自巴西珠寶商H. Stern的訂製設計，主鑽石被一條鑲嵌著小鑽石的蛇形帶狀結構包圍，展現著無比閃爍的光芒。







Mirka Vavrinec 2000年夏季奧運會上遇到費德勒，那時的費德勒還很年輕，球打的並不出色，而Mirka Vavrinec已經是網球界青春靚麗的好手。她曾經與阿拉伯王子相戀，是一名家財萬貫杜拜統治家族的王子。不過最後她拒絕了王子的求婚，嫁給了默默無聞的費德勒。

2002年時，Mirka Vavrinec跟腱撕裂，不得不放棄自己的網球職業生涯。退役後的她沒有遠離網球，而是換了一種方式追求夢想。她成為費德勒的經紀人、助理，幫他打理一切事務，讓他能夠安心打球。

費德勒曾說：「我的妻子為了我的飲食，每天都嘗試著各種起司和義大利麵的做法，她為我付出了很多，她是上帝派給我的專屬天使。沒有Mirka，根本就不會有今天的我。」

※編輯：Travis Travie | 來源：Getty Image |

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